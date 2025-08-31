Thời sự quốc tế 31/8: Israel hạ sát lãnh đạo cấp cao của Houthi

(VTC News) -

Israel hạ sát lãnh đạo cấp cao của Houthi

Hôm 30/8, lực lượng Houthi thông báo Thủ tướng chính quyền do Houthi lập ra tại Yemen, ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi cùng nhiều bộ trưởng khác, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa.

“Chúng tôi tuyên bố Thủ tướng Ahmed Ghalib Al-Rahawi cùng với một số bộ trưởng đã thiệt mạng”, nội dung thông báo có đoạn.

Lãnh đạo chính quyền Houthi, ông Ahmad Ghaleb al-Rahwi. (Ảnh: Getty)

Hôm 28/8, Israel thực hiện cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi ở khu vực Sanaa tại Yemen. Vụ tấn công khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ Israel, cuộc không kích thực hiện nhằm mục đích nhắm vào tham mưu trưởng, bộ trưởng quốc phòng và một số quan chức cấp cao khác của lực lượng Houthi và Tel Aviv đang tiến hành xác minh kết quả.

Ông Trump hứa hẹn cuộc gặp ba bên với ông Putin và Zelensky

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller, khi được phóng viên hỏi liệu cuộc họp ba bên còn được lên kế hoạch hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Cuộc họp giữa hai bên thì tôi không rõ, còn cuộc họp ba bên chắc chắn diễn ra".

"Nhưng, bạn biết đấy, đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho điều đó", ông Trump nói thêm.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, dù Nga vẫn quan tâm đến cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp như vậy không có nhiều điểm tích cực.

Hàng nghìn người biểu tình phản đối cuộc bao vây Gaza của Israel

Ngày 30/8, hàng nghìn người tập trung biểu tình phản đối cuộc bao vây Gaza của Israel nhằm chuyển sự chú ý từ phim ảnh tại Liên hoan phim Venice sang "chấn thương" ngoài đời thực. Cuộc biểu tình tổ chức cách địa điểm diễn ra Liên hoan phim Venice vài km.

Theo ước tính của phóng viên AFP, khoảng 3.000 - 4.000 người tham gia cuộc biểu tình, họ vẫy cờ Palestine khi bộ phim bom tấn Hollywood "Frankenstein" sắp công chiếu ở địa điểm gần đó.

Những người biểu tình cho biết ngành công nghiệp điện ảnh nên sử dụng nền tảng công cộng của mình tại Venice để tập trung sự chú ý vào cuộc nạn đói và cuộc xung đột ở dải Gaza.

Nhà khoa học máy tính Marco Ciotola nhấn mạnh: "Ngành giải trí có lợi thế là được nhiều người theo dõi, vì vậy họ nên có lập trường về vấn đề Gaza".