Thời điểm uống viên dầu cá để cơ thể hấp thu tốt nhất

(VTC News) -

Dầu cá là một trong những thực phẩm bổ sung phổ biến trên toàn thế giới, được chiết xuất từ các loại cá béo như cá hồi, cá thu hoặc cá mòi. Nhờ chứa các axit béo Omega-3 quan trọng như EPA và DHA, dầu cá tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng não, bảo vệ thị lực, tăng cường sự linh hoạt của khớp và chăm sóc làn da...

Dầu cá là thực phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khoẻ được nhiều người tin dùng (Ảnh: Epochtimes)

Tuy nhiên, bên cạnh việc nhiều người biết tới lợi ích của dầu cá, thời điểm bạn uống cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thụ loại axit béo này của cơ thể.

Lợi ích tiêu biểu khi bổ sung dầu cá

Hỗ trợ khớp và cơ bắp

EPA giúp giảm viêm, giảm cứng khớp, sưng và đau khi bạn bị viêm khớp. Nhiều vận động viên cũng sử dụng omega-3 để thúc đẩy phục hồi sau khi tập luyện nhanh hơn và cải thiện chức năng cơ bắp tổng thể.

Tốt cho mắt

DHA hỗ trợ chức năng võng mạc, giúp giảm nguy cơ khô mắt và thoái hóa điểm vàng, tốt cho thị lực của bạn.

Tốt cho da và tóc

Omega-3 nuôi dưỡng tế bào da, giảm khô da, kích ứng da, viêm da và mụn trứng cá, đồng thời thúc đẩy lưu thông máu ở da đầu, duy trì độ bóng và độ đàn hồi tự nhiên của tóc.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Omega-3 giúp làm giảm triglyceride, hạ huyết áp và giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám động mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung đều đặn có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Thời điểm ảnh hưởng đến sự hấp thụ dầu cá

Uống dầu cá vào buổi sáng so với buổi tối

Một số người chọn uống dầu cá vào buổi sáng để tạo thói quen đều đặn và tránh quên, trong khi người khác lại thấy cơ thể dung nạp tốt hơn vào buổi tối. Nghiên cứu cho thấy, cả hai thời điểm đều mang lại hiệu quả, miễn là bạn dùng dầu cá cùng bữa ăn có chứa chất béo để hỗ trợ hấp thu.

Duy trì thói quen quan trọng hơn thời điểm

Điều quan trọng không nằm ở việc uống dầu cá vào sáng hay tối, mà là sự nhất quán. Khi uống đều đặn sẽ giúp duy trì nồng độ Omega-3 ổn định trong máu, đảm bảo lợi ích lâu dài cho sức khỏe tim, não và khớp.

Thời điểm và cách uống dầu cá tốt nhất

Thời điểm uống dầu cá thường phụ thuộc vào lối sống và bữa ăn của mỗi người. Nghiên cứu đăng trên Frontiers in Nutrition cho thấy, việc bổ sung Omega-3 cùng với thực phẩm chứa chất béo sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Vì vậy, dù là buổi sáng hay buổi tối bạn đều có thể uống dầu cá, miễn là dùng kèm bữa ăn có chất béo lành mạnh.