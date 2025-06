Thiếu niên cầm dao xông vào quán ăn, chém bạn trọng thương

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Công an phường Tân An, TP Hội An điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích.

Sáng 6/6, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Trần H. (trú phường Tân An) về việc con trai của anh là cháu Nguyễn Tuấn K. (SN 2012) trong lúc đang ăn sáng tại quán cơm trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì bị một người dùng dao chém gây thương tích.

3 thiếu niên liên quan vụ chém bạn ở Hội An. (Ảnh: C.A)

Qua điều tra, lực lượng công an làm rõ 3 đối tượng liên quan gồm: Hồ Công Danh, Phạm Công Hậu (SN 2011), Nguyễn Văn Huy Hoàng (SN 2010, cùng trú tại TP Hội An).

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận: Khoảng 6h45 ngày 6/6, Hoàng chạy xe máy chở Danh, Hậu đi mua đồ ăn sáng. Khi đến quán cơm trên, Danh thấy K. đang ngồi ăn sáng.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Danh nảy sinh ý định đánh K. để trả thù. Tại đây, Danh lấy con dao tự chế, sau đó tiếp cận và chém vào người K.

Sau khi gây án, cả ba bỏ trốn và cất giấu hung khí tại khu vực nghĩa địa gần cầu Cẩm Kim.