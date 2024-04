Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên ở Quảng Nam cầm dao chém bạn

(VTC News) -

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Lê Kim Tính (SN 1993, thường trú thôn Đông Bình, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Kim Tính bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi nhậu cùng nhau tại nhiều địa điểm, khoảng 18h ngày 2/2, Lê Kim Tính rủ Lương Thanh Triều về nhà của Tính nhậu tiếp.

Tại đây, Tính và Triều xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Tính lấy dao chém Triều gây thương tích 42%.

Công an huyện Núi Thành thông tin thêm, năm 2010, Lê Kim Tính bị tuyên phạt 15 tháng tù giam về các tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Dù đã được xóa án tích nhưng sau khi về địa phương, Tính thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, uống rượu bia say xỉn, gây mất an ninh trật tự.

