Thiệt hại do sét đánh gây ra có được bồi thường không?

(VTC News) -

Căn cứ tại Điều 13 và Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định, nếu cá nhân bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản… mà có thiệt hại xảy ra thì người có hành vi xâm phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và luật có quy định khác. Tuy nhiên, đây chỉ đặt ra với trường hợp có cá nhân cụ thể gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác mà không có đối tượng gây thiệt hại là thiên nhiên.

Do đó, có thể thấy, nếu có thiệt hại xảy ra do thiên nhiên gây ra (sét đánh, sấm chớp…) thì không có đối tượng gây ra thiệt hại nên nạn nhân sẽ không được bồi thường thiệt hại.

Thiệt hại do sét đánh thường không được bồi thường theo pháp luật dân sự vì đây là sự kiện bất khả kháng.

Ngoài ra, căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định, nếu sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm và gây cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm. Ngược lại, nếu không gây ra cháy nổ thì doanh nghiệp này không phải bồi thường.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định mức thu từ bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy đối với doanh nghiệp trong năm tài chính là 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề.

Chung quy, thiệt hại do sét đánh thường không được bồi thường theo pháp luật dân sự vì đây là sự kiện bất khả kháng, trừ khi có hợp đồng bảo hiểm cụ thể quy định về thiên tai hoặc các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, như trường hợp hỗ trợ chi phí điều trị cho người bị nạn do thiên tai gây ra.

Đối với thiệt hại tài sản, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường khi hợp đồng có quy định về bảo hiểm rủi ro do thiên tai và rủi ro này gây ra thiệt hại, ví dụ như cháy nổ tài sản do sét đánh.