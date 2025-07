Thiệt hại do bão số 3 Wipha và mưa lũ: 2 người chết, hơn 3.300 căn nhà ngập sâu

(VTC News) -

Tối 23/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, bão số 3 (Wipha) cùng hoàn lưu mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà ở, nông nghiệp và hạ tầng tại nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo thống kê đến 17h cùng ngày, Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp tử vong, một người bị nước lũ cuốn trôi và một người gặp nạn do sạt lở đất. Cùng với đó, 5 người khác bị thương tại hai địa phương Thanh Hóa và Nghệ An.

Về nhà ở, tổng cộng 687 căn bị tốc mái, hư hỏng, trong đó Thanh Hóa chiếm 251 căn, Nghệ An có 417 căn, còn lại tại Phú Thọ. Mưa lớn cũng khiến 3.351 căn nhà bị ngập sâu, tập trung chủ yếu tại Nghệ An (hơn 3.200 căn) và Thanh Hóa.

Xã miền núi ở Nghệ An tan hoang do lũ.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề với khoảng 89.700ha lúa bị ngập úng. Riêng Ninh Bình ghi nhận hơn 56.100ha, tiếp theo là Thanh Hóa với gần 23.600ha và Hưng Yên khoảng 10.000ha. Ngoài ra, gần 4.400ha lúa và hoa màu khác bị gãy đổ, thiệt hại do mưa kéo dài, chủ yếu tại Thanh Hóa và Nghệ An. Chăn nuôi cũng bị tác động khi có gần 3.300 con gia cầm và 9 con gia súc bị chết hoặc cuốn trôi.

Về giao thông, Thanh Hóa xuất hiện 63 điểm sạt lở tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với tổng khối lượng đất đá bị trôi khoảng 23.500m³. Nghệ An có tới 150 vị trí bị sạt lở, ngập lụt, và 3 cây cầu treo tại các khu vực miền núi bị cuốn phăng.

Đáng chú ý, trong ngày 23/7 đã xảy ra 6 sự cố đê điều tại các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa, gồm các vết nứt, sạt mái nghiêm trọng trên một số tuyến đê chính. Các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng gia cố, ứng phó và theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình.

Hiện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tiếp tục phối hợp với địa phương kiểm tra các điểm xung yếu, đề phòng tình huống mưa lớn tái diễn do hoàn lưu bão vẫn còn ảnh hưởng ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày tới