Thị trường thời trang TP.HCM: Cửa hàng truyền thống chật vật trước sức ép online

Những ngày cận Tết, khi sức mua thường được kỳ vọng tăng mạnh, nhiều tuyến phố từng được xem là “thánh địa thời trang” của TP.HCM lại khá trầm lắng. Ánh đèn trong các cửa hàng vẫn bật sáng, mannequin vẫn khoác những bộ đồ mới nhất của mùa lễ hội, nhưng phía sau lớp kính lại thưa thớt khách mua.

Cửa hàng lần lượt trả mặt bằng

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 1/2026, trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận nối dài đến Quận 3 cũ, TP.HCM), tuyến đường thời trang lâu đời, nơi từng tập trung dày đặc các cửa hàng quần áo, phụ kiện dành cho giới trẻ. Dòng xe vẫn đông, nhưng lượng khách dừng lại mua sắm tại các shop lại thưa thớt.

Nhiều cửa hàng mở cửa cả ngày, nhân viên đứng dựa quầy, thi thoảng mới có vài khách ghé xem rồi đi.

Một cửa hàng dán kín biển quảng cáo cho thuê mặt bằng trên đường Lê Văn Sỹ.

“Cận Tết mà bán còn chậm hơn cả năm ngoái”, chị H., chủ một cửa hàng thời trang nữ trên đường Lê Văn Sỹ thở dài.

Theo chị, sức mua trực tiếp giảm rõ rệt từ sau dịch và đến nay vẫn chưa phục hồi. Khách quen vẫn có, nhưng không còn cảnh đông nghịt thử đồ, chờ tính tiền như trước. Có ngày bán không đủ tiền thuê nhân viên.

Dọc tuyến đường này, các cửa hàng từng "đắt khách" nay gỡ biển hiệu, treo thông báo cho thuê mặt bằng. Thậm chí, có nhiều cửa hàng san sát nhau cùng đóng cửa, rút khỏi cuộc đua của ngành thời trang.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nguyễn Trãi (Quận 5 cũ), tuyến đường từng được xem là “thủ phủ” thời trang bình dân của TP.HCM.

Dọc tuyến đường dài hơn một cây số, xen kẽ giữa các cửa hàng còn hoạt động là những mặt bằng đóng cửa im lìm, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng. Một số mặt bằng dù đã giảm giá thuê so với trước vẫn chưa tìm được khách mới.

"Thiên đường" thời trang Lê Văn Sỹ đìu hiu những ngày giáp Tết.

Chủ một shop thời trang nam trên đường Nguyễn Trãi cho biết, giá thuê mặt bằng hiện đã “mềm” hơn so với giai đoạn đỉnh điểm trước dịch, nhưng vẫn là gánh nặng lớn. “Trước đây thuê gần 100 triệu đồng/tháng, giờ giảm còn khoảng 70 triệu, nhưng doanh thu thì không còn như xưa. Giảm giá thuê nhưng khách không quay lại, thì vẫn lỗ”, người này nói.

Tại đường Nguyễn Đình Chiều (Quận 3 cũ) hay Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận cũ), bức tranh cũng không sáng sủa hơn. Đây là những tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng thời trang tầm trung, phục vụ dân văn phòng và giới trẻ. Cận Tết, nhiều shop treo bảng khuyến mãi lớn, giảm giá sâu để kích cầu, nhưng lượng khách vẫn chỉ lác đác.

Một chủ cửa hàng trên đường Huỳnh Văn Bánh chia sẻ: “Tết là mùa bán lớn nhất năm, nhưng năm nay tôi xác định chỉ cố gắng hòa vốn. Nếu sau Tết vẫn không khá hơn, có lẽ phải trả mặt bằng”. Theo người này, chi phí cố định quá lớn trong khi doanh thu ngày càng bấp bênh khiến việc duy trì cửa hàng offline trở thành “canh bạc rủi ro”.

Các cửa hàng trên đường Huỳnh Văn Bánh đồng loạt đóng cửa, gỡ bảng hiệu.

Thực tế, việc trả mặt bằng đang diễn ra âm thầm nhưng khá phổ biến. Nhiều chủ shop chọn đóng cửa hẳn, một số khác thu hẹp diện tích, chuyển từ mặt bằng lớn sang những vị trí nhỏ hơn, hoặc chỉ giữ một cửa hàng làm showroom trưng bày.

Không ít thương hiệu thời trang từng có chuỗi cửa hàng trên nhiều tuyến phố nay chỉ còn duy trì 1 - 2 điểm bán, thậm chí rút hoàn toàn khỏi thị trường offline (mua bán trực tiếp).

Offline đuối sức, online lên ngôi

Theo các chủ cửa hàng, giá thuê mặt bằng vẫn là bài toán nan giải nhất. Dù đã có điều chỉnh giảm so với giai đoạn cao điểm, nhưng mức giá tại các tuyến phố trung tâm hoặc cận trung tâm vẫn vượt quá khả năng chịu đựng của nhiều shop nhỏ và vừa. Bên cạnh đó là chi phí nhân sự, điện nước, trang trí cửa hàng, tồn kho, tất cả cộng lại tạo thành gánh nặng lớn.

“Bán một sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng phải gánh rất nhiều chi phí. Trong khi đó, bán online trên các nền tảng số gần như chỉ cần kho hàng và nhân sự xử lý đơn”, chị H. phân tích. Theo chị, để cạnh tranh về giá với online là điều gần như bất khả thi nếu chỉ dựa vào cửa hàng offline.

Không ít chủ shop cho biết, họ từng kỳ vọng mùa Tết sẽ “gỡ gạc” cho cả năm, nhưng thực tế sức mua không tăng như mong đợi. Người tiêu dùng vẫn chi tiền cho thời trang, nhưng cách họ mua đã thay đổi.

Một cửa hàng tung chương trình giảm giá đến 70% để giữ khách.

Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng lại có những lý do rất rõ ràng cho sự dịch chuyển này.

Chị Mai Anh (26 tuổi, nhân viên văn phòng, tại phường Thanh Mỹ Tây) cho biết, 3 năm nay, chị hiếm khi mua quần áo trực tiếp tại cửa hàng, kể cả dịp Tết. “Mua online tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần lướt điện thoại là có hàng trăm mẫu, giá lại rẻ hơn. Đến trực tiếp một cửa hàng mất thời gian mà chưa chắc có mẫu mình thích”, Mai Anh nói.

Theo Mai Anh, yếu tố giá là điểm khác biệt lớn nhất. Cùng một kiểu áo, mua online thường rẻ hơn từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng. Mua nhiều còn được freeship, voucher. Cửa hàng khó mà cạnh tranh.

Anh Hoàng Minh (30 tuổi, phường Tân Hưng) lại nhấn mạnh yếu tố so sánh và lựa chọn: “Online cho phép so sánh giá, mẫu mã giữa nhiều shop chỉ trong vài phút. Offline thì phải đi từng cửa hàng, rất mất công”.

Với anh, việc đổi trả cũng không còn là rào cản như trước. Hiện hầu hết các shop online cho đổi trả dễ dàng, không vừa được gửi lại, hoàn tiền.

Không chỉ tiện lợi và rẻ hơn, đa dạng mẫu mã cũng là lợi thế lớn của bán hàng online. Các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội cho phép người bán cập nhật xu hướng rất nhanh, liên tục ra mẫu mới mà không cần trưng bày toàn bộ tại cửa hàng. Trong khi đó, shop offline bị giới hạn bởi diện tích và chi phí tồn kho.

Đặc biệt, hình thức livestream bán hàng đang trở thành “đối thủ nặng ký” của cửa hàng truyền thống. Người mua có thể xem sản phẩm trực tiếp, hỏi - đáp ngay với người bán, săn khuyến mãi trong thời gian ngắn. Trải nghiệm này, theo nhiều khách hàng “vui và tiện hơn đi shopping”.

Thị trường mua sắm online lên ngôi. Trong hình là chi tiêu trong tháng 1/2026 - trên một sàn thương mại điện tử của một bạn trẻ ở TP.HCM.

Các chuyên gia bán lẻ nhận định, sự suy giảm của cửa hàng thời trang truyền thống không chỉ là vấn đề ngắn hạn, mà phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng mang tính cấu trúc. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, đã quen với việc mua sắm trên nền tảng số. Sự tiện lợi, tốc độ và tính cá nhân hóa của online khiến vai trò của cửa hàng vật lý bị thu hẹp.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc offline sẽ “biến mất”. Nhiều thương hiệu đang tìm cách tái định vị cửa hàng không chỉ là nơi bán hàng, mà là không gian trải nghiệm, thử đồ, xây dựng hình ảnh thương hiệu. Một số shop chuyển hướng sang mô hình kết hợp online - offline, trong đó cửa hàng đóng vai trò hỗ trợ cho kênh bán trực tuyến.

Thực tế cho thấy, những cửa hàng có câu chuyện thương hiệu rõ ràng, sản phẩm khác biệt hoặc phục vụ phân khúc khách hàng đặc thù vẫn duy trì được lượng khách ổn định. Ngược lại, các shop bán sản phẩm phổ thông, dễ thay thế đang chịu áp lực cạnh tranh lớn nhất.

Trong bối cảnh đó, nhiều chủ shop thừa nhận họ đang đứng trước một ngã rẽ khó khăn. Tiếp tục duy trì cửa hàng đồng nghĩa với việc chấp nhận biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao. Nhưng đóng cửa cũng đồng nghĩa với việc mất đi điểm chạm trực tiếp với khách hàng.