Thị trường ô tô nhộn nhịp mẫu mã mới sau Tết

(VTC News) -

Lotus

Lotus dự kiến được Tasco Auto phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam trong quý I/2026.

Thương hiệu xe thể thao Anh Quốc xác nhận gia nhập thị trường Việt Nam trong quý I/2026. Hãng dự kiến mở bán đồng thời ba dòng xe chủ lực: Emira (xe thể thao động cơ đốt trong), Eletre (SUV điện) và Emeya (sedan điện).

Được định vị đối đầu trực tiếp với các dòng xe Porsche, các mẫu xe của Lotus dự kiến mức giá từ vài tỷ đến hơn 10 tỷ đồng tùy phiên bản.

Điểm nhấn đặc biệt của dải sản phẩm này là khả năng vận hành thuần chất thể thao và công nghệ truyền động điện tiên tiến.

Audi S6 Sportback e-tron

Audi S6 Sportback e-tron sở hữu thiết kế khí động học cùng tầm vận hành hơn 500 km cho mỗi lần sạc đầy. (Ảnh: Audi)

Trong tháng 3, Audi Việt Nam kế hoạch đưa về mẫu sedan điện hiệu năng cao S6 Sportback e-tron.

Đây là biến thể mạnh mẽ của dòng A6 e-tron với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian, sản sinh công suất 496 mã lực.

Xe sở hữu khả năng di chuyển tối đa 521 km sau mỗi chu kỳ sạc. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng cao cấp muốn trải nghiệm công nghệ xe điện hạng sang với hiệu suất vận hành tương đương các dòng xe thể thao chuyên dụng.

Mazda CX-90

Mazda CX-90 là dòng xe đa dụng đầu bảng của thương hiệu Nhật Bản với cấu hình động cơ lai điện sạc ngoài.

Mẫu xe cao cấp của Mazda dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý II năm nay, với mức giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Điểm nổi bật của CX-90 là cấu hình 3 hàng ghế rộng rãi và hệ truyền động hỗn hợp sạc ngoài (PHEV). Xe có khả năng vận hành thuần điện trong phạm vi 42 km, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị mà không cần dùng đến động cơ xăng.

Volkswagen Teramont Pro

Volkswagen Teramont Pro thế hệ mới thay đổi toàn diện về thiết kế và công nghệ an toàn khi nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hệ thống đại lý đã nhận đặt cọc mẫu Volkswagen Teramont Pro với giá dự kiến 2,3 - 2,4 tỷ đồng, thời điểm ra mắt vào tháng 3.

Đây là thế hệ mới được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc thay thế cho bản nhập Mỹ trước đây. Xe sở hữu kích thước lớn hơn và được nâng cấp toàn diện về hệ thống điều khiển thông minh cũng như các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn.

Mazda CX-60

Mazda CX-60 gây chú ý với hệ dẫn động ưu tiên cầu sau và tính năng nhận diện khuôn mặt người lái thông minh.

Nằm ở phân khúc dưới CX-90, mẫu CX-60 dự kiến mở bán từ tháng 4, với giá dao động từ 1,5 đến 1,9 tỷ đồng.

Mẫu xe gây chú ý bằng việc sử dụng hệ dẫn động ưu tiên cầu sau và động cơ đặt dọc, tối ưu khả năng phân bổ trọng lượng. Công nghệ nhận diện gương mặt để tự động điều chỉnh tư thế lái là tính năng khác biệt của mẫu xe này so với các đối thủ cùng tầm giá.

Lynk & Co 03

Lynk & Co 03 phiên bản tiêu chuẩn hướng đến nhóm khách hàng đô thị với mức giá dự kiến từ hơn 800 triệu đồng.

Lynk & Co 03 dự kiến trình làng trong quý I năm nay với giá bán từ hơn 800 triệu đồng.

So với bản hiệu năng cao 03+, dòng sedan hạng C này sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp để tối ưu chi phí. Việc đưa về phiên bản tiêu chuẩn giúp thương hiệu tiếp cận tệp khách hàng phổ thông hơn nhưng vẫn giữ được phong cách thiết kế hiện đại và nền tảng kỹ thuật từ châu Âu.

BYD Dolphin

BYD Dolphin phiên bản mới dự kiến thay đổi nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan để tối ưu tính cạnh tranh.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ dự kiến ra mắt vào tháng 3 hoặc tháng 4. Thay đổi lớn nhất ở lần xuất hiện này là nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc.

Xe tập trung vào khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị với mức giá được dự báo sẽ cạnh tranh hơn để thu hút nhóm khách hàng lần đầu sử dụng xe điện.

Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp

Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp được điều chỉnh thiết kế theo phong cách mạnh mẽ hơn để gia tăng sức hút.

Ở phân khúc xe đa dụng giá rẻ, Huyndai Stargazer mới dự kiến ra mắt vào tháng 3 với thiết kế được điều chỉnh theo hướng cứng cáp hơn.

Xe vẫn duy trì động cơ 1.5 lít nhưng tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng trong khoang nội thất. Đây là sản phẩm then chốt giúp hãng xe Hàn Quốc duy trì thị phần trong nhóm xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ vốn đang có sự cạnh tranh gay gắt.