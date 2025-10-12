(VTC News) -

Tuần qua, một trong những thông tin đáng chú ý là FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Quyết định dự kiến hiệu lực từ 21/9/2026, sau kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của quá trình cải cách quyết đoán và đồng bộ của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thông tin tích cực này, cùng với đà tăng trưởng tốt của kinh tế, đã giúp VN-Index tăng mạnh 6,18% trong tuần, vượt vùng đỉnh tháng 9/2025 và đóng cửa tại 1.747,55 điểm, hướng tới vùng giá 1.750 - 1.800 điểm. VN30-Index cũng ghi nhận mức tăng 6,51%, lên 1.980,57 điểm, vượt đỉnh cũ và hướng đến mốc 2.000 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực với sự bứt phá của nhiều nhóm ngành. Bất động sản là tâm điểm khi hàng loạt cổ phiếu đầu ngành dẫn dắt đà tăng; tiếp đến là các nhóm thép, chứng khoán, bán lẻ, ngân hàng, dầu khí, trong khi một số nhóm như dệt may, bảo hiểm có diễn biến kém sôi động hơn.

Thanh khoản cũng tăng trở lại sau 3 tuần giảm liên tiếp, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 17,4% so với tuần trước, trung bình đạt 970 triệu cổ phiếu/phiên. Dòng tiền cải thiện cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên lạc quan hơn, dù khối ngoại vẫn bán ròng tuần thứ 12 liên tiếp với giá trị 5.046 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán tiếp tục hướng tới 1.800 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định về diễn biến chứng khoán tuần tới, chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Pinetree Việt Nam cho rằng, khả năng thị trường vẫn có thể kéo các cổ phiếu trụ trước ngày đáo hạn, do đó đà tăng tuần sau hoàn toàn khả thi, nhất là với chỉ số cơ sở VN30-Index. Cùng đó, mùa báo cáo quý III đang bắt đầu, nếu tích cực sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy thị trường leo dốc lên mức đỉnh mới.

Cũng theo chuyên gia của Pinetree Việt Nam, xu hướng tuần tới tiếp tục bùng nổ để thiết lập mức đỉnh thời đại mới. Nhóm cổ phiếu Vingroup và Ngân hàng sẽ giữ vai trò dẫn sóng, trong khi dòng tiền có thể luân chuyển sang chứng khoán, bất động sản, thép và đầu tư công để giúp nhịp tăng bền vững hơn. Mùa báo cáo tài chính quý III đang đến gần sẽ là chất xúc tác quan trọng, và tuần đáo hạn phái sinh nhiều khả năng tiếp tục thu hút dòng tiền vào các mã trụ.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS nhận định, trong ngắn hạn, mốc 1750 – 1800 điểm vẫn là mốc kháng cự mạnh cho dù có nhiều nhận định lạc quan về thị trường với kịch bản VN-Index sẽ hướng lên khu vực 2000 – 2100 điểm. Diễn biến này có phần giống như ngưỡng kháng cự 1630 – 1650 điểm ở tháng 9 vừa qua.

"Kịch bản tốt mà chúng ta kỳ vọng ngay trong tháng 10 có lẽ là mốc 1.800 điểm; tất nhiên khả năng vượt qua mốc này ở giai đoạn cuối năm vẫn được tính đến", ông Khánh nhấn mạnh, cho rằng nếu vượt dứt khoát vùng 1.720-1.725 điểm, mục tiêu kế tiếp của chỉ số có thể hướng tới 1.750-1.780 điểm.

Nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có xu hướng tăng và mua gia tăng khi thị trường điều chỉnh nhẹ tại vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm; ưu tiên các cổ phiếu có nền giá tích lũy tốt và thu hút dòng tiền.

Chuyên gia đến từ Chứng khoán KBSV cho rằng, lo ngại về việc chỉ số được dẫn dắt bởi nhóm trụ trong khi thanh khoản chưa bùng nổ là ý kiến hợp lý. Tuy nhiên, đây có thể là đặc điểm của giai đoạn đầu xu hướng tăng mới, khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đi trước để tạo hiệu ứng tâm lý. Dòng tiền lan tỏa ra các nhóm ngành khác thường sẽ cần thêm thời gian để xác nhận và tham gia sau đó.

Trong kịch bản tốt, nếu dòng tiền lan tỏa thành công và thị trường duy trì được nền giá trên 1700, mục tiêu tiếp theo của chỉ số có thể hướng đến vùng 1780 - 1800 điểm.

Chuyên gia từ SHS đánh giá, xu hướng ngắn hạn của thị trường đang tích cực sau hơn một tháng tích lũy. Sau khi kiểm định lại vùng đỉnh cũ quanh 1.710 điểm, VN-Index được kỳ vọng sẽ hướng tới vùng 1.750 điểm, còn VN30 có thể tiếp cận vùng 1.970 - 2.000 điểm.

Bên cạnh đó, số liệu tăng trưởng GDP quý III ở mức cao, qua đó kỳ vọng cả năm đạt trên 8%, được xem là điểm nhấn quan trọng thúc đẩy niềm tin nhà đầu tư và khẳng định bước "chuyển mình" mạnh mẽ của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.

SHS khuyến nghị, trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ tăng mới, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược và hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng kinh tế.

Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. (Ảnh minh hoạ)

Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, phiên cuối tuần chứng kiến VN-Index mở "gap tăng giá" và liên tục đi lên, đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, củng cố xu hướng tích cực trên cả đồ thị ngày và tuần. Dù thanh khoản chưa đột biến nhưng đà tăng điểm mạnh nhất mọi thời đại trong tuần này cho thấy tâm lý thị trường đã chuyển sang trạng thái hưng phấn. CSI kỳ vọng, VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong tuần tới, với mục tiêu chinh phục mốc kháng cự 1.780 điểm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Nga - chuyên gia phân tích từ VCBS - cho rằng động lực ở nhóm vốn hóa lớn chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường khi phần lớn cổ phiếu vẫn trong diễn biến đi ngang tích lũy hoặc kiểm tra lại các vùng hỗ trợ.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể duy trì hoặc cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với những mã đã khả dụng trong danh mục khi những mã này có tín hiệu vượt kháng cự thuyết phục; đồng thời tận dụng vận động luân chuyển của dòng tiền trên thị trường, chọn lọc và giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn ở cổ phiếu thuộc nhóm đang thu hút sự chú ý của dòng tiền với dấu hiệu gia tăng rõ nét ở thanh khoản mua chủ động. Ngành ngân hàng, đầu tư công-xây dựng, bán lẻ là dòng cổ phiếu có thể lưu ý.

Theo các chuyên gia, sự kiện FTSE rà soát nâng hạng đang dần trở thành chất xúc tác tâm lý quan trọng giúp duy trì đà hứng khởi của thị trường. Với bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư có thể bắt đầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, nhưng nên thực hiện từng bước, không vội vàng, vì VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự quanh 1.750 điểm.

Việc quan sát độ lan tỏa của dòng tiền ở khu vực này rất quan trọng. Nếu dòng tiền không chỉ tập trung ở nhóm trụ mà mở rộng sang các nhóm ngành hưởng lợi từ kỳ vọng nâng hạng, điều đó sẽ củng cố thêm niềm tin để tăng tỷ trọng lên mức cao hơn.

Vì vậy, tỷ trọng hợp lý nên duy trì quanh 60–70% cổ phiếu, vừa đủ tham gia đà tăng, vừa giữ dư địa để phản ứng linh hoạt nếu thị trường rung lắc tại vùng kháng cự.