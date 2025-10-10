Tăng tiếp 31 điểm, chứng khoán lập đỉnh lịch sử mới

(VTC News) -

Kết phiên, VN-Index tăng 31,08 điểm (1,81%) lên 1.747,55 điểm; HNX-Index giảm 1,32 điểm (0,48%) xuống 273,62 điểm; UPCoM-Index tăng 0,91 điểm (0,82%) đạt 111,61 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 33.941 tỷ đồng.

Sắc xanh tiếp tục áp đảo ở nhóm vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, VIC và VHM dẫn đầu mức tăng, lần lượt đóng góp khoảng 11,09 và 5,68 điểm cho VN-Index. HPG, FPT, VRE, CRV nằm trong nhóm hỗ trợ tích cực.

Ở chiều ngược lại, TPB, VNM, VIX đều giảm dưới 1%.

Về cổ phiếu bất động sản, các cổ phiếu "họ Vin" đều ghi nhận tăng trưởng: VHM và VIC cùng tăng 6,96%. Trong khi đó, VRE tăng 6,18%, TCH tăng 4,66%, các mã DIG, KBC, NLG tăng từ 2–3%.

Nhóm xây dựng - vật liệu cũng khởi sắc với CII tăng 3,28%, HBC tăng 1,41%.

Nhóm ngân hàng nhìn chung giữ ổn định, TCB tăng 1,03%, HDB tăng 0,63%, OCB tăng,91%. Ở chiều ngược lại, TPB giảm 2%, VIB giảm 0,25%.

Chốt phiên 10/10, VN-Index tăng hơn 31 điểm và tiến sát vùng 1.750 điểm.

Sau thông tin chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và thị trường lần đầu lập đỉnh 1.700 điểm trong phiên giao dịch hôm qua (9/10), Chứng khoán ACB (ACBS) đã đưa ra dự báo: "VN-Index nhiều khả năng đã bước vào giai đoạn khởi đầu của một xu hướng tăng mới và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà tăng, hướng đến mốc kháng cự tâm lý 1.800 điểm trong thời gian tới".

Còn Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) duy trì mục tiêu VN-Index năm 2026 ở mức 1.800 điểm trong kịch bản cơ sở, phản ánh dư địa tăng trưởng từ cả nền tảng cơ bản lẫn định giá.

“Năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam - nơi cải cách chính sách, mở cửa thị trường và sự tham gia ngày càng sâu rộng của nhà đầu tư hội tụ để tạo nên một câu chuyện tăng trưởng bền vững và hội nhập toàn cầu hơn. Thị trường không còn trong chế độ phục hồi nữa mà đang 'bứt phá sau nâng hạng', với chu kỳ tăng giá tiếp theo chỉ mới bắt đầu”, báo cáo của SSI nhấn mạnh.

Theo SSI, câu chuyện nâng hạng là một động lực mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo phân loại của FTSE Russell (từ tháng 9/2026) và trong tương lai có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của MSCI Emerging Market, được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 1,6 tỷ USD dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF, chưa kể đến lượng vốn lớn hơn đáng kể từ các quỹ chủ động.