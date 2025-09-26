Thi tốt nghiệp trên máy tính năm 2027 tại các điểm đủ điều kiện

Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 26/9.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ ổn định như năm 2025, nhưng sẽ có một số điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong khâu tổ chức thi.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi quy định về thanh tra, kiểm tra kỳ thi để phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường; tích hợp giấy báo và thẻ dự thi thành “Giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký cấp; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”.

Thời gian nhận đơn phúc khảo được rút ngắn để trả kết quả sớm, thuận lợi cho công tác tuyển sinh.

Các bài phúc khảo thay đổi điểm đều phải được đối thoại. Tăng cường công nghệ thông tin, tối ưu hóa truyền dữ liệu qua hệ thống quản lý thi thay cho cách gửi thủ công.

Ngoài ra, việc kiểm tra coi thi sẽ huy động thêm các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra các mốc thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027.

Theo đó, tháng 9/2025 thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề án xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trình Thủ tướng phê duyệt.

Tháng 10/2025-3/2026, triển khai xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Tháng 4-5/2026, Bộ thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100.000 thí sinh; việc thử nghiệm này cũng là một phần của quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

Quá trình thử nghiệm cũng phục vụ công tác chuẩn bị cho việc thi trên máy tính với phạm vi rộng.

Từ tháng 10-7/2026, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét ban hành Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Sau đó vào tháng 8/2026, bộ sẽ rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết trên phạm vi toàn quốc để có lộ trình triển khai thi trên máy tính.

Từ 10-12/2026, Ban hành quy trình, quy định, thì trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này.

Giai đoạn tháng 4-5/2027, tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính, đồng thời tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 diễn ra vào tháng 6/2027, thi trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.