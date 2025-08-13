Điểm thi tốt nghiệp của một thí sinh từ 1,1 lên 8,75 sau phúc khảo

(VTC News) -

Thời điểm hiện tại, các tỉnh, thành trên cả nước đã công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tại Lào Cai, thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết tổng số bài thi phúc khảo năm nay là 350. Trong đó, 11 bài thi theo chương trình 2006, 339 bài thi theo chương trình 2018.

Đáng chú ý, sau phúc khảo, một bài thi môn Sinh học tăng từ 1,1 lên 8,75 điểm. Nguyên nhân theo lý giải của Sở GD&ĐT tỉnh này là do thí sinh ghi sai và tô sai mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề được phát, dẫn tới bài thi bị chấm theo đáp án của mã đề khác.

Ngoài trường hợp trên, một thí sinh môn Ngữ văn được tăng từ 6,75 điểm lên 7,0 điểm theo quy chế. 348 bài thi còn lại không điều chỉnh điểm.

Sau phúc khảo, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Năm nay cả nước có hơn 1,16 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong số này hơn 1,12 triệu thí sinh là học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do.

Theo đại diện Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, 99,21% trong số hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Như vậy, 0,79% còn lại tương đương hơn 8.800 thí sinh trượt tốt nghiệp. So với năm ngoái, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp giảm nhẹ từ 99,4% xuống 99,21%.

Năm nay, gần 850.000 thí sinh nhập nguyện vọng lên hệ thống, tăng hơn 115.000 so với năm ngoái (do có thí sinh đăng ký xét tuyển cả các trường cao đẳng nghề nghiệp). Tổng cộng có khoảng 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025. Trung bình, một thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Như vậy, hơn 310.000 thí sinh bỏ cơ hội vào đại học, cao đẳng năm nay, tương đương 26,7% trên tổng 1,16 triệu thí sinh.