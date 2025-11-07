Thêm vụ nữ sinh lớp 8 ở TP.HCM đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học

(VTC News) -

Sáng 7/11, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh hai nữ mặc đồng phục thể dục, trên áo in chữ "Trường THCS Phú An", đánh nhau trong nhà vệ sinh trường.

Hai nữ sinh túm tóc nhau, quăng quật xuống sàn nhà vệ sinh. Một nữ sinh nhìn to lớn hơn đã ngồi lên người nữ sinh còn lại và liên tục tát vào mặt đối phương. Sự việc kéo dài trong khoảng 3 phút.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không có ai can ngăn.

(Ảnh chụp màn hình từ video).

Theo tìm hiểu của PV, Trường THCS Phú An nằm trên địa bàn phường Phú An, TP.HCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Lãnh đạo UBND phường Phú An cho hay đã nắm được thông tin. Trường THCS Phú An cũng đã có báo cáo về vụ việc.

Theo báo cáo, hai học sinh đánh nhau là em C.T.T và N.T.N.H, học lớp 8 của trường. Sự việc xảy ra vào ngày 11/10, sau giờ học tiết cuối tại trường.

Phát hiện sự việc, ngày 12/10, nhà trường đã mời các học sinh liên quan lên làm tường trình. Nguyên nhân do hai học sinh bộc phát mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh.

Ngày 15/10, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với các học sinh liên quan.

2 học sinh trực tiếp đánh nhau bị tạm đình chỉ học tập 7 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình học kỳ. Riêng 8 học sinh đứng xem, cổ vũ và quay video bị tạm đình chỉ học tập 3 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình tháng.

Mới đây, TP.HCM cũng xảy ra vụ bạo lực học đường khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, ngày 31/10, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn vây đánh trong khu vực nhà vệ sinh tại Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TP.HCM).

Nữ sinh bị ép sát vào góc tường, liên tục bị nhóm bạn tra hỏi, chỉ tay vào mặt rồi đánh tới tấp. Nhóm này quăng quật nạn nhân xuống nền, dùng chân đá vào mặt, túm tóc kéo lê.

Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chứng kiến, thậm chí có em còn reo hò, cổ vũ.

Sự việc chỉ dừng lại khi một giáo viên xuất hiện, quát lớn yêu cầu nhóm học sinh dừng tay. Cảnh bạo lực cũng bị quay lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Nguyên nhân ban đầu được biết xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc xếp hàng giờ thể dục; sau đó, nhóm học sinh hẹn nhau vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Chị A. - mẹ nữ sinh bị đánh cho biết, sau sự việc chị đã đưa con đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, bác sĩ nói bé bị đa chấn thương, rạn 3 xương sườn, tinh thần hoảng loạn.