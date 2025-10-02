Nam sinh Hải Phòng bị đánh hội đồng đến gãy sống mũi

(VTC News) -

Theo báo cáo của trường THPT Phan Bội Châu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, nhóm học sinh đánh nhau bên ngoài nhà trường sau giờ tan học, lúc 17h20 ngày 27/9.

Vụ việc xảy ra tại khu đô thị phía Tây huyện Nam Sách (cũ), nay là xã Nam Sách, TP Hải Phòng. Mạc Bảo N. (lớp 11) bị nhóm 4 nam sinh lớp 10 gồm: Phạm Tuấn A.; Trần Văn Q.; Vũ Phạm Tùng D. và Nguyễn Xuân H. đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu, trong tình trạng gãy sống mũi và xương huyền bàn tay trái.

Trước đó, Mạc Bảo N. và Phạm Tuấn A. hẹn nhau ra khu đô thị phía Tây để giải quyết mâu thuẫn. Sự việc được quay lại và phát tán lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Nam sinh lớp 11 của trường THPT Phan Bội Châu, TP Hải Phòng bị đánh hội đồng nằm gục tại hiện trường.

Nhà trường đã tổ chức thăm hỏi nam sinh bị đánh nhập viên cấp cứu, đồng thời làm việc với giáo viên chủ nhiệm các lớp 10, phụ huynh và các học sinh liên quan.

Ban giám hiệu cũng đến Công an xã Nam Sách để trao đổi về sự việc, đề nghị phối hợp của lực lượng công an.

Ngày 29/9, nhà trường họp, quyết định kỷ luật bằng hình thức tạm dừng học một tuần với 4 học sinh lớp 10 tham gia đánh bạn trong thời gian chờ kết luận của Công an xã Nam Sách.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng cũng chỉ đạo trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách) chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương và gia đình của các học sinh để xác minh làm rõ bản chất vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong thời gian sớm nhất.