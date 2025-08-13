Thêm một thanh niên ở TP.HCM mất tích sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

(VTC News) -

Ngày 13/8, Công an phường Bình Tiên (TP.HCM) phát thông báo tìm anh Huỳnh Quốc Khánh (SN 1990, quê Sóc Trăng cũ) sau khi gia đình báo tin anh rời khỏi nhà trọ hơn nửa tháng và mất liên lạc.

Camera ghi cảnh anh Khánh rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ.

Trước đó, ngày 1/8, bà Trần Thị Vui (SN 1968) đến Công an phường Bình Tiên trình báo về việc con trai mất liên lạc từ ngày 28/7. Anh Khánh thuê trọ tại địa chỉ 10/59 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tiên, làm việc phụ buôn bán cùng người quen để phụ giúp gia đình và thỉnh thoảng chơi game trên điện thoại.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khoảng 17h ngày 28/7, sau khi đi làm về, anh Khánh rời nhà trọ trên một xe ôm công nghệ. Từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc và cũng không nhận thêm bất kỳ thông tin nào về anh. Gần nửa tháng qua, người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên lập hồ sơ ban đầu, đồng thời phát thông báo đến Công an 168 xã, phường, đặc khu và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để phối hợp truy tìm nạn nhân.

Anh Khánh cao khoảng 1,70 m, nặng 70 kg, tóc đen ngắn, dáng người đậm. Thời điểm rời nhà, anh mặc áo thun xanh, quần jeans dài xanh và không mang theo hành lý.

Công an đề nghị ai biết thông tin liên quan liên hệ Công an phường Bình Tiên qua số 028.3967.1001 hoặc bà Vui theo số 0357.897.363 để phối hợp xử lý.