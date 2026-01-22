Thêm một cổ phiếu họ Vin vào rổ VN30

(VTC News) -

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo cập nhật bộ chỉ số HOSE-Index tháng 1/2026, trong đó có hoạt động cơ cấu danh mục của bộ chỉ số VN30.

Theo đó, cổ phiếu VPL của công ty Vinpearl đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, mã BCM của Becamex bị loại khỏi danh mục.

Như vậy, hệ sinh thái Vingroup hiện có 4 mã nằm trong danh mục rổ chỉ số VN30 gồm: VIC, VHM, VRE và VPL.

Vinpearl là thành viên thứ tư trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết cổ phiếu trên HoSE, cùng với Vingroup (mã VIC), Vinhomes (mã VHM), Vincom Retail (mã VRE).

Việc mã VPL lọt rổ VN30 dự kiến sẽ thu hút mạnh dòng vốn. Cụ thể, dự phóng các quỹ ETF sẽ giải ngân mua vào hơn 600.000 cổ phiếu VPL trong đợt cơ cấu tới, tương ứng tỷ trọng khoảng 0,7% trong danh mục.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Vinpearl đạt doanh thu vận hành 12,7 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động khách sạn trên toàn hệ thống đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ VinWonders đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29%, khẳng định sức hút của thương hiệu công viên giải trí hàng đầu Việt Nam.

Riêng trong quý III/2025, doanh thu từ hoạt động cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng 669%, đạt 819 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng - minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược tập trung phát triển các dịch vụ chủ lực.

VinWonders tiếp tục là điểm sáng với 7,9 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ. Hệ thống khách sạn Vinpearl đón gần 2 triệu lượt khách, tăng 14,7%, đặc biệt tại Hải Phòng nhờ hiệu ứng tích cực từ VinWonders Vũ Yên.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế - đặc biệt đến từ Nga, khối CIS, Ấn Độ và Trung Đông - tăng trưởng mạnh, giúp số đêm phòng bán ra toàn hệ thống tăng 24% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2025, Vinpearl sở hữu tổng tài sản 88.619 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 35.924 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 14% so với cuối năm 2024, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc của doanh nghiệp.

Tháng 10/2025, Vinpearl Golf Léman - sân golf 36 hố chuẩn quốc tế với thiết kế độc bản mang phong cách “Riparian Habitat” chính thức ra mắt tại Củ Chi (TP.HCM), đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển hệ thống sân golf cao cấp.

Cùng thời điểm, VinWonders Vũ Yên - công viên giải trí và vườn thú lớn nhất miền Bắc đi vào hoạt động, thu hút 128.000 lượt khách chỉ trong hai tháng đầu khai trương.

Bên cạnh đó, Vinpearl Wonderworld Phú Quốc cũng khai trương phân khu The Haven by Wonderworld, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp với các chủ đề Safari, Nautilus và Ocean.