Đội Hạng Nhất bỏ giải, V.League thay đổi bất ngờ

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông qua đề xuất của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc thay đổi điều lệ các giải đấu. Sự điều chỉnh này liên quan đến việc xác định suất lên hạng, xuống hạng của 3 giải V.League, Hạng Nhất và Hạng Nhì.

Cụ thể, V.League 2025-2026 chỉ còn 1 suất xuống hạng trực tiếp của đội đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc (ban đầu là 2 suất xuống hạng). Đội áp chót thi đấu trận play-off với á quân giải hạng dưới để tranh suất tham dự mùa giải V.League 2026-2027.

Giải Hạng Nhất Quốc gia cũng có thay đổi tương ứng, chỉ còn lại 1 suất thăng hạng trực tiếp cho đội vô địch. Đội á quân phải đá trận play-off chứ không được lên hạng thẳng như điều lệ ban đầu được thông qua.

V.League chỉ có 1 suất xuống hạng trực tiếp.

Ngoài ra, để đảm bảo quy hoạch số câu lạc bộ tham dự mùa giải sau, giải Hạng Nhất chỉ có 1 suất xuống hạng trong khi sẽ đón 3 đội từ giải Hạng Nhì lên hạng. Như vậy, giải Hạng Nhất (hiện có 12 câu lạc bộ tham dự) sẽ tăng quy mô lên 14 câu lạc bộ từ mùa giải 2026-2027.

Đề xuất điều chỉnh suất lên, xuống hạng của các giải chuyên nghiệp xuất phát từ sự thay đổi về số lượng đội bóng tham dự mùa giải Hạng Nhất 2025-2026. Do câu lạc bộ Hòa Bình quyết định không tham gia, giải đấu chỉ còn lại 12 đội bóng và VPF, VFF phải tổ chức bốc thăm lịch thi đấu lần 2.

CLB Hòa Bình từng được liên hệ để đổi tên thành Phú Thọ, chuyển sân nhà về sân vận động Việt Trì. Tuy nhiên, kế hoạch này không được thực hiện. Cuối tháng 8, phương án đổi tên thành CLB Hưng Yên bất thành khi địa phương quyết định không có thêm đội bóng chuyên nghiệp.

Trong khi đó, đội bóng Phú Thọ xuất hiện ở giải Hạng Nhất - vốn là CLB Gia Định đổi tên và nhận toàn bộ ban huấn luyện, cầu thủ từ đội bóng này. Tuy nhiên, sau cuộc họp giữa nhà tài trợ cũng các bên liên quan, CLB Phú Thọ chốt phương án tập hợp nhân sự từ cả CLB Hòa Bình và Gia Định.

Điều bất ngờ là chính CLB Gia Định mới là đội có nhiều người mất việc hơn. 15 cầu thủ từ Hòa Bình FC sẽ sang thi đấu cho Phú Thọ cùng nhóm khác từ Gia Định FC.