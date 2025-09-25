Thêm công cụ ngăn chặn nạn buôn bán chó, mèo trái phép trên toàn quốc

(VTC News) -

Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS vừa chính thức mở rộng và nâng cấp trang công cụ báo cáo trực tuyến về các hành vi buôn bán thịt chó, mèo, cho phép người dân ở mọi tỉnh thành Việt Nam gửi thông tin một cách ẩn danh. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ hàng triệu con chó, mèo trước nạn trộm cắp và giết mổ trái phép.

Từ khi được thí điểm ở Quảng Nam và Đà Nẵng cuối năm 2022, công cụ này ghi nhận 597 báo cáo liên quan đến 1.549 vụ việc. Đáng chú ý, hơn 360 vụ là các trường hợp trộm cắp chó, mèo – vấn đề gây bức xúc lớn cho các gia đình nuôi thú cưng. Ước tính có hơn 9.700 con chó, mèo đã bị ảnh hưởng trong giai đoạn này.

(Ảnh minh họa: Nguồn FOUR PAWS)

Bà Rebecca Dharmpaul, chuyên viên về vấn đề buôn bán thịt chó, mèo của FOUR PAWS, cho biết sự tham gia tích cực của hàng trăm người dân và du khách cho thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng công cụ này trên phạm vi toàn quốc.

“Với bản cập nhật không giới hạn khu vực gửi báo cáo, FOUR PAWS mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn về các hành vi tàn ác với động vật ở khắp các tỉnh thành, qua đó có thể có cái nhìn tổng quan và toàn diện hơn về hoạt động buôn bán thịt chó và mèo”, bà ebecca Dharmpaul nói.

Các dữ liệu thu thập từ trang báo cáo sẽ được FOUR PAWS tổng hợp, chia sẻ với các cơ quan chức năng và sử dụng trong các chiến dịch vận động nhằm thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo trên cả nước.

Theo báo cáo trước đó, phần lớn hoạt động vận chuyển chó, mèo đều bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm sang người, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Trang công cụ báo cáo được thiết kế thân thiện, không yêu cầu thông tin cá nhân và cho phép người dùng gửi báo cáo hoàn toàn ẩn danh. Người dân chỉ cần truy cập trang web của tổ chức, mô tả sự việc đã chứng kiến và gửi thông tin. Mọi dữ liệu cá nhân nếu vô tình được cung cấp sẽ được xử lý bảo mật.

Bà Phan Thanh Dung, Điều phối viên chương trình phúc lợi chó mèo của FOUR PAWS tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Việc chứng kiến trộm cắp hoặc giết mổ chó mèo có thể để lại sang chấn tâm lý, nhất là với trẻ em. Công cụ báo cáo không chỉ góp phần cứu hàng triệu con vật, mà còn bảo vệ cộng đồng khỏi những tác động tiêu cực về cảm xúc”.

FOUR PAWS khuyến khích tất cả những người yêu động vật, đặc biệt là các chủ nuôi chó mèo, cùng lên tiếng bằng cách sử dụng công cụ báo cáo khi phát hiện hành vi trộm cắp hay buôn bán trái phép. Sự tham gia của cộng đồng được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực xã hội đủ lớn để chấm dứt vĩnh viễn ngành công nghiệp thịt chó, mèo.