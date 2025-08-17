Người đàn ông cứu chú mèo bị điện giật bằng cách hồi sức tim phổi

(VTC News) -

Bingbing (27 tuổi), sinh sống tại Bangkok, Thái Lan đã thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) để cấp cứu một chú mèo bị điện giật và nhận được nhiều lời tán dương từ cộng đồng mạng. Video Bingbing cứu chú mèo đang gây bão mạng Thái Lan, thu hút 224.000 lượt thích và 2.400 bình luận.

Trong đoạn video, Bingbing thực hiện hồi sức tim phổi cho một chú mèo bằng cách dùng một tay giữ cổ mèo để cố định, tay còn lại dùng lực ấn vào phần hông của nó. Chú mèo tỉnh lại chỉ sau vài giây.

Chú mèo bị điện giật được cứu sống.

Sau đó, mọi người biết được Bingbing là trợ lý thú y tại Bệnh viện Giảng dạy Thú y Đại học Kasetsart ở Bangkok. Theo trang web của bệnh viện, đây không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn nghiên cứu khoa học thú y.

Bingbing cho biết anh được con gái thông báo về tình hình của chú mèo. Con gái anh tình cờ ở gần đó vào thời điểm xảy ra vụ việc. Khi đến nơi, anh thấy một người khác đang cố gắng hồi sức tim phổi nhưng lại ấn sai vị trí. "Cách ép ngực đúng là phải ấn vào phần hông của con mèo," anh chia sẻ.

Sau khi được cứu chữa, chú mèo tỉnh lại nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hô hấp. Anh nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện thú y để được hỗ trợ thêm.

Chủ của chú mèo cho biết chú có tên là Thongkham. Hiện nay, thú cưng của gia đình đang trong thời gian nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Gần đây, người chủ cũng đăng tải một video khác của Thongkham, cho thấy chú mèo đã hồi phục đáng kể và có thể đi lại.

Hành động của Bingbing đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Một số người cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường sống an toàn cho thú cưng.

"Cảm ơn bác sĩ đã cứu sống Thongkham bé bỏng. Tôi có một con mèo ở nhà và giờ đã biết cách hồi sức tim phổi cho nó", một người dùng bình luận.

"Mong em mèo sớm bình phục. Giờ đây, em chỉ còn 8 mạng nữa thôi," một người khác chia sẻ, ám chỉ quan niệm mèo có 9 mạng.

Một cư dân mạng khác cho biết: "Việc nuôi mèo trong một môi trường được che chắn cẩn thận sẽ giúp đảm bảo an toàn cho chúng".

Chủ của Thongkham xác nhận mình đã đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ, nhưng chú mèo tinh nghịch vẫn xoay sở lọt qua một khe hở. Người chủ hứa sẽ bịt kín khe hở, lắp thêm rào chắn và xử lý tất cả các lối thoát tiềm ẩn khác. Gia đình chủ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bingbing vì đã cứu Thongkham.