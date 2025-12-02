Thêm 19 tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài về giảng dạy tại ĐH Quốc gia TP.HCM

Tổng cộng 20 tiến sĩ trúng tuyển Chương trình VNU350 sẽ làm việc tại các đơn vị: Trường ĐH Bách khoa (8 người), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (1), Trường ĐH Quốc tế (2), Trường ĐH Kinh tế - Luật (3), Trường ĐH An Giang (1), Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (4) và Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến (1).

Trong số này, 19 nhà khoa học tốt nghiệp tiến sĩ tại các cơ sở uy tín như ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc), Đại học Ghent (Bỉ), Trinity College Dublin (Ireland), Đại học Orléans (Pháp), Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), Đại học Victoria - Wellington (New Zealand)… Nhiều tiến sĩ có thành tích nghiên cứu nổi bật với hàng chục công bố khoa học, trong đó người có số lượng bài báo nhiều nhất là 69 bài.

Theo Chương trình VNU350, trong 2 năm đầu, các nhà khoa học trẻ sẽ được hỗ trợ một đề tài nghiên cứu loại C (kinh phí 200 triệu đồng); năm thứ 3 được cấp đề tài loại B (tối đa 1 tỷ đồng); năm thứ 4 được đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu (tối đa 10 tỷ đồng); và năm thứ 5 được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cấp Nhà nước.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, trong hai năm đầu, họ được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại B (kinh phí tối đa 1 tỷ đồng); các năm tiếp theo được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học (kinh phí tối đa 30 tỷ đồng); được hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, đăng ký chủ trì đề tài các cấp.

Ngoài các chế độ đãi ngộ trên, họ nhận lương, thưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, họ được nhận mức thu nhập có thể lên tới gần 100 triệu đồng/tháng do các trường chi trả.

Chương trình VNU350 nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hoá Việt Nam. Đơn vị đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tuyển dụng được 350 nhà khoa học theo Chương trình VNU350. Đến nay, sau 5 đợt tuyển dụng đầu tiên, đã có 69 nhà khoa học trúng tuyển chương trình.