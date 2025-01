Thẻ OCB cùng dấu ấn trải nghiệm dễ dàng, an toàn và giá trị       

(VTC News) -

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2024 từ Google, thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam trong năm qua ghi nhận tổng giá trị giao dịch đạt 149 tỷ USD, tăng 23 tỷ USD so với năm 2023. Minh chứng cho sự thay đổi lớn trong hành vi thanh toán của người tiêu dùng, từ tiền mặt sang những phương thức thanh toán mới tiện lợi hơn.

Trong bối cảnh đó, OCB không ngừng cải tiến và phát triển các sản phẩm trở nên hiện đại, linh hoạt hơn nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Là một trong những sản phẩm chiến lược, thẻ OCB được ngân hàng tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng.

Khách hàng tận hưởng ưu đãi khi thanh toán với thẻ OCB.

Nổi bật nhất chính là hệ sinh thái phát hành thẻ trực tuyến được xây dựng đa kênh, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi mở thẻ với thời gian đăng ký chưa đầy 5 phút. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm tối ưu nhất ngay từ những bước đầu tiên, OCB sớm triển khai và liên tục cải tiến với những công nghệ hiện đại như xác thực sinh trắc học trực tuyến, giúp việc sở hữu thẻ trở nên đơn giản hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng kiểm soát thông tin đầu vào.

Đặc biệt, thông qua ngân hàng số OCB OMNI, toàn bộ quy trình đăng ký mở thẻ đều được thực hiện trực tuyến một cách nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài ra, ngân hàng còn trang bị nhiều hệ thống vận hành điện tử được kết nối trực tiếp với thiết bị di động của đội ngũ bán hàng, giúp nâng cao hiệu quả trong việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng khi mở thẻ.

Bên cạnh đó, hiểu rõ mối quan tâm của khách hàng về rủi ro khi sử dụng thẻ, vào tháng 4/2024, OCB triển khai phương thức thanh toán Apple Pay cho dòng thẻ OCB Mastercard. Khi liên kết thành công, chủ thẻ có thể dễ dàng thực hiện thanh toán nhanh chóng tại mọi điểm giao dịch có hỗ trợ tính năng thanh toán chạm (contactless) mà không cần mang theo thẻ vật lý. Mọi thông tin giao dịch đều được mã hóa, đảm bảo bảo mật tối đa cho dữ liệu thẻ và quyền lợi của khách hàng. Cùng với Google Pay, Apple Pay trở thành một tiện ích dịch vụ được chủ thẻ yêu thích.

Hướng đến tối đa hóa tính khả dụng, thẻ OCB còn được tích hợp tính năng thanh toán cùng mã QR. Chỉ với một thao tác quét mã và chọn thẻ làm nguồn thanh toán trên ứng dụng OCB OMNI, giao dịch được thực hiện nhanh chóng. Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai tính năng rút tiền bằng mã QR tại tất cả các ATM trên toàn quốc, áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ OCB, cùng với thẻ NAPAS có hỗ trợ VietQRCash do các ngân hàng khác phát hành.

OCB không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Song song với các đổi mới về công nghệ, thẻ OCB còn gây ấn tượng mạnh mẽ qua việc mang đến những hoạt động tri ân khách hàng đầy ý nghĩa. Trong suốt năm qua, nhiều chương trình ưu đãi cùng với quà tặng giá trị được tổ chức xuyên suốt năm như ưu đãi mừng sinh nhật OCB với tổng giá trị khuyến mại lến đến 2,8 tỷ đồng; vòng quay may mắn với giải thưởng xe máy SH trị giá 100 triệu đồng; chương trình quà tặng vali cao cấp 1,9 triệu đồng khi chi tiêu cùng nhiều ưu đãi lên đến 50%.

Không chỉ vậy, thẻ OCB còn tích cực mở rộng hệ thống đối tác chiến lược đa lĩnh vực từ ẩm thực, mua sắm, giải trí trên toàn quốc và các nền tảng thương mại, dịch vụ trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh các thương hiệu quen thuộc như FPTShop, Thế Giới Di Động, Nguyễn Kim, CGV, Lotte Cinema, Grab, Be, Shopeee, Lazada, Traveloka, iViVu, ...

OCB đã chính thức đồng hành với hệ sinh thái dịch vụ thân thiện môi trường của Xanh SM, chuỗi cửa hàng ẩm thực nổi tiếng Goldsun Food, và thương hiệu cà phê được yêu thích Highlands Coffee, cùng hàng loạt đối tác uy tín khác trong năm 2024, từ đó có thể đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu, mua sắm, giải trí mà còn giúp khách hàng tối ưu tài chính trên mỗi chi tiêu.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trên, OCB duy trì được mức tăng trưởng ổn định trong năm 2024. Trong đó thẻ ghi nợ quốc tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng 24% về số lượng thẻ phát hành mới và 89% về doanh số giao dịch so với cùng kỳ. Các chỉ số thẻ tín dụng cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, góp phần đẩy mạnh tổng thu thuần tăng trưởng 16%.

Trong năm 2024, OCB tự hào nhận được sự công nhận từ các tổ chức thẻ trong và ngoài nước, với hàng loạt giải thưởng uy tín như “Leadership in Debit Growth – Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng thẻ ghi nợ”, “Leading Licensee in Card Acquisition 2023 - Ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới năm 2023” và “Outstanding Bank In Customer’s Card Usage - Ngân hàng vượt trội trong thanh toán chi tiêu thẻ”.

Bên cạnh các thành tựu về tăng trưởng, OCB còn để lại những dấu ấn đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động từ thiện. Đồng hành cùng quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ cho 33 ca bệnh nhi, giúp các em có cơ hội chữa trị và phẫu thuật, mở ra một trang tương lai mới tươi sáng hơn. Mỗi em nhỏ chính là một nguồn động lực để OCB tiếp tục phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến xã hội.

Trong năm 2025, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sẽ tiếp tục là yếu tố chủ chốt trong chiến lược phát triển của ngân hàng nói chung và thẻ OCB nói riêng. Đặc biệt, các giải pháp trí tuệ nhân tạo tiên tiến sẽ là nền tảng để OCB phát triển và mang đến trải nghiệm tiện lợi, dễ dàng cho khách hàng mọi lúc mọi nơi, đồng thời góp phần định vị sức bật sáng tạo và giá trị của thẻ OCB trên thị trường.