Thấy những triệu chứng này bạn nên đi khám thận ngay

(VTC News) -

Thận đóng vai trò như nhà máy lọc, giúp loại bỏ chất độc hại khỏi cơ thể và duy trì sự cân bằng của các chất trong máu. Chúng còn tham gia vào một số quá trình nội tiết, ảnh hưởng đến huyết áp, sức khỏe xương, và sản xuất hồng cầu.

Bệnh thận là thuật ngữ dùng để chỉ các tình trạng thận bị tổn thương và không thể lọc máu hiệu quả như bình thường. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo mà bạn cần lưu ý, có thể thận của bạn đang gặp vấn đề và cần phải đi khám ngay.

Triệu chứng đau thường gặp liên quan bệnh thận

Cơn đau quặn thận: Cơn đau này thường do sự gia tăng áp lực đột ngột trong đường dẫn niệu, thường do sỏi thận gây ra. Ngoài ra, tắc nghẽn còn có thể do cục máu đông gây nên.

Đau hố sườn lưng: Đau ở vùng hố sườn lưng thường liên quan đến tình trạng thận bị ứ nước, ứ mủ, sỏi đài bể thận, viêm thận bể thận hoặc viêm tấy quanh thận.

Đau vùng sườn thắt lưng kèm sốt: Nếu bạn bị sốt cao, rét run, tăng bạch cầu trong máu, và có bạch cầu niệu hoặc protein niệu, đây có thể là dấu hiệu của viêm thận bể thận cấp tính hoặc viêm tấy quanh thận.

Đau bàng quang:Đau bàng quang thường đi kèm với các triệu chứng như tiểu rắt, tiểu buốt, có thể là dấu hiệu của viêm bàng quang hoặc kích thích bàng quang do sỏi, dị vật.

Đau tuyến tiền liệt:Đau quanh vùng hậu môn, lan ra niệu đạo và mặt trong đùi, kèm theo các triệu chứng như tiểu ngắt quãng, tiểu nhỏ giọt, tiểu khó, có thể là do viêm tuyến tiền liệt, áp xe tuyến tiền liệt hoặc u tuyến tiền liệt.

Đau tinh hoàn, mào tinh hoàn: Tình trạng viêm hoặc xoắn tinh hoàn gây đau cấp tính, lan lên hố chậu hoặc vùng hạ vị, có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt nếu có kết hợp với viêm bàng quang.

Nếu có những triệu chứng sau bạn nên đi khám thận ngay kẻo muộn.

Một số dấu hiệu cảnh báo bệnh thận

Ngoài các dấu hiệu đau kể trên nếu bạn gặp phải một trong những biểu hiện sau thì nên đi khám ngay để xem sức khoẻ thế nào.

Mệt mỏi, suy nhược cơ thể

Chức năng thận suy giảm có thể dẫn đến tích tụ độc tố và chất thải trong máu, làm giảm lượng oxy và dưỡng chất trong hồng cầu, gây thiếu máu và mệt mỏi.

Khó ngủ

Khi thận không lọc thải hiệu quả, các độc tố sẽ tích tụ trong máu, khiến bạn khó ngủ.

Da khô và ngứa

Khi thận mất khả năng duy trì cân bằng khoáng chất dinhvà chất dưỡng, da có thể trở nên khô và ngứa do các bệnh lý liên quan đến xương và chất khoáng.

Chán ăn, buồn nôn

Khi thận suy, các độc tố trong máu tăng cao, gây chán ăn, buồn nôn và hơi thở có mùi hôi khó chịu.

Da xanh xao và mệt mỏi

Thiếu máu nặng có thể làm da xanh xao, khó thở, chóng mặt, hạn chế vận động do mệt mỏi. Gặp tình trạng này có thể bạn đang bị vấn đề liên quan đến suy thận mạn.

Tăng huyết áp:

Tăng huyết áp vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của bệnh thận. Cần kiểm soát huyết áp thường xuyên để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm cho thận.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào kể trên, hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Các bác sĩ sẽ đánh giá chức năng thận và đưa ra chẩn đoán cũng như phương pháp điều trị phù hợp.