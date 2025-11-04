Tháp từ thời Trung cổ sụp đổ ngay trung tâm Rome

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 3/11, khi phần cấu trúc phía trên của tháp bất ngờ đổ sập xuống đường, tạo ra đám mây bụi trắng dày đặc bao trùm khu vực gần Đấu trường La Mã – địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Italy.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều du khách hoảng hốt tháo chạy, trong khi âm thanh gạch đá vỡ vụn vang dội khắp khu phố cổ.

Người dân đứng theo dõi khi khói bụi bốc lên sau vụ sập một phần tháp Torre dei Conti, gần đại lộ Via dei Fori Imperiali, Rome (Italy), ngày 3/11/2025. Ảnh: Reuters

Một công nhân sống sót cho biết đã chạy thoát ra ban công khi nghe thấy tiếng rạn nứt lớn.

Theo giới chức Italy, 1 công nhân bị mắc kẹt là công dân Romania, hiện tỉnh táo và đang được lực lượng cứu hộ tiếp cận. Ba công nhân khác đã được đưa ra ngoài, trong đó một người bị thương nặng.

“Đây là một tình huống hết sức phức tạp, bởi bên trong vẫn còn người bị mắc kẹt, trong khi nguy cơ tháp tiếp tục sập là rất lớn", ông Lamberto Giannini, Tỉnh trưởng Rome, cho biết.

Khoảng 90 phút sau đợt sập đầu tiên, một phần khác của tháp lại tiếp tục đổ, khiến hiện trường thêm hỗn loạn và công tác cứu hộ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng cứu hỏa đã lập khung bảo vệ tạm thời quanh vị trí người bị mắc kẹt, đồng thời triển khai cần cẩu và thiết bị bay không người lái để tiếp cận và khảo sát tình hình từ trên cao.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương làm việc tại hiện trường vụ sập một phần tháp Torre dei Conti. Ảnh: Reuters

Vụ sập tháp Torre dei Conti xảy ra chỉ một tháng sau thảm kịch ở Madrid (Tây Ban Nha), khi một tòa nhà sáu tầng đang cải tạo bất ngờ đổ sập, khiến 4 người thiệt mạng. Sự trùng hợp khiến dư luận châu Âu đặt câu hỏi về an toàn của các công trình cổ đang được trùng tu trên khắp lục địa.

Torre dei Conti được Giáo hoàng Innocent III xây dựng cho gia tộc của mình vào đầu thế kỷ 13, từng là một trong những tòa tháp cao nhất Rome. Ban đầu tháp cao gần 60 mét, nhưng bị hạ thấp một nửa sau các trận động đất thế kỷ 14 và 17. Công trình này nằm trên đại lộ Via dei Fori Imperiali, tuyến đường nối Quảng trường Venezia với Đấu trường La Mã, và từng được sử dụng làm văn phòng tòa thị chính trước khi bị bỏ hoang từ năm 2006. Tòa tháp đang được trùng tu bằng quỹ Liên minh châu Âu (EU) trong dự án kéo dài 4 năm, dự kiến hoàn tất vào năm 2026. Kết quả khảo sát trước khi thi công cho thấy công trình đủ điều kiện an toàn, tuy nhiên nguyên nhân sập hiện đang được điều tra.