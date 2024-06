Thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị xử phạt hơn nửa tỷ đồng

(VTC News) -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, có địa chỉ thường trú tại Phòng C1A-12A03 chung cư Ecohome 2, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ông Tùng bị phạt tiền 575 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108 ngày 23/09/2013 của Chính phủ.

Theo UBCKNN, ông Tùng đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 13/12/2019 đến ngày 16/07/2020, ông Nguyễn Thanh Tùng đã sử dụng 05 tài khoản (TK) gồm 01 TK đứng tên mình và 04 TK đứng tên 04 người khác để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu HCI, giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu HCI giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu HCI.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cá nhân nêu trên không có số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi thao túng cổ phiếu.

(Ảnh minh họa: Chính phủ)

Cùng với đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Minh Hữu Liên có địa chỉ trụ sở chính: 41-43 Đường D1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng (Quận 7, TP.HCM).

Tổng số tiền mà công ty này phải nộp phạt là 282,5 triệu đồng. Trong đó gồm 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch và 15 triệu đồng do không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đồng thời, công ty này buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.