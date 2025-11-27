F88 phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, mở rộng kênh huy động vốn

(VTC News) -

F88 vừa được Ủy ban chứng khoán chấp thuận cấp phép phát hành 10 triệu trái phiếu ra công chúng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 1.000 tỷ đồng chia thành ba đợt phát hành dự kiến trong năm 2026. Cụ thể, đợt phát hành thứ nhất có giá trị 300 tỷ đồng, dự kiến phát hành từ ngày 10/1/2026. Đợt phát hành thứ 2 có giá trị 300 tỷ đồng, dự kiến chào bán trong quý I đến quý II/2026.

Đợt phát hành còn lại trị giá 400 tỷ đồng được phát hành từ quý II đến quý IV/2026. Mỗi đợt chào bán có thời gian thực hiện tối đa 90 ngày và khoảng cách các đợt không quá 12 tháng theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi mỗi 3 tháng.

F88 lần đầu tiên phát hành trái phiếu ra công chúng với lãi suất 10%/năm.

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng vẫn ở mức thấp, đồng thời lãi suất bình quân của trái phiếu doanh nghiệp chỉ khoảng 7,18%/năm với kỳ hạn trung bình là 4,6 năm - theo báo cáo Quý 3/2025 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), mức lãi suất 10%/năm của F88 được xem là hấp dẫn và cạnh tranh. Đồng thời, kỳ hạn 24 tháng cũng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền ổn định, mang lại lựa chọn trung hạn hợp lý với khả năng sinh lời tốt so với các kênh đầu tư khác trên thị trường.

Đây là lần đầu F88 phát hành trái phiếu ra công chúng sau nhiều năm huy động vốn thông qua trái phiếu riêng lẻ. Khác với trái phiếu riêng lẻ chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, trái phiếu đại chúng cho phép tất cả các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đều có thể đăng ký mua. Điều này mở rộng đáng kể đối tượng tiếp cận của F88, đa dạng hóa các tầng vốn và bổ sung một kênh huy động mới mang tính ổn định, bền vững hơn.

Phát hành trái phiếu ra công chúng đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn trái phiếu riêng lẻ, bao gồm kết quả lợi nhuận, cơ cấu nợ hợp lý, phương án sử dụng vốn minh bạch và khả thi. Việc được Ủy ban chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán giúp F88 nâng cao uy tín trên thị trường, năng lực tài chính và hồ sơ chào bán đáp ứng quy định pháp luật.

Đại diện F88 cho biết phát hành trái phiếu đại chúng là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, giúp doanh nghiệp mở rộng kênh huy động vốn, gia tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong những năm tới.

Vốn huy động được sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh của F88.

Trong 9 tháng đầu năm, F88 tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng khi lợi nhuận trước thuế đạt 603 tỷ đồng, gần hoàn thành mục tiêu cả năm. Dư nợ cho vay tăng 40% so với đầu năm, đạt 6.413 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị giải ngân 9 tháng tăng 80% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính của doanh nghiệp vẫn ở mức cao và duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Đại diện F88 cho biết nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của F88 đang tăng nhanh, mở ra cơ hội phát triển lớn trong năm tới. “Chúng tôi nhìn thấy nhu cầu rất mạnh mẽ từ thị trường và đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn nữa trong năm 2026.

Để đáp ứng quy mô mở rộng này, F88 cần đa dạng thêm các kênh huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính đủ mạnh để mở rộng mạng lưới, phát triển sản phẩm và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đồng thời, việc đa dạng kênh huy động vốn từng bước giúp công ty giảm chi phí huy động, từ đó có cơ sở giảm chi phí vay cho khách hàng”, vị đại diện nhấn mạnh.

Từ năm 2019 đến nay, F88 đã phát hành tổng cộng gần 5.300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và đã tất toán gần 4.500 tỷ đồng đáo hạn, duy trì tỷ lệ thanh toán 100%. Ngay cả trong năm 2023, khi doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của yếu tố kinh tế vĩ mô và cuộc khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp trên cả nước, F88 vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả lãi cho toàn bộ trái phiếu đang lưu hành.

Tháng 10 vừa qua, đơn vị xếp hạng tín nhiệm Fiinratings đã nâng điểm xếp hạng tín nhiệm từ mức "BBB-" lên mức "BBB" với triển vọng xếp hạng "Ổn định" nhờ khả năng huy động vốn và cải thiện thanh khoản.

“Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra sức chịu đựng (stress-test) về khả năng thanh khoản của F88 với giả định Công ty chỉ huy động được 50% vốn từ nợ vay mới và không tăng vốn điều lệ trong năm 2026. Kết quả cho thấy Công ty vẫn duy trì thanh khoản ổn định và đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với các bên liên quan” - một báo cáo của Fiinratings thể hiện.

Lịch sử thanh toán đúng hạn được xem là minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro và cam kết của doanh nghiệp với nhà đầu tư, đồng thời là nền tảng quan trọng khi F88 bước vào thị trường phát hành đại chúng.

Sự kết hợp giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và trái phiếu riêng lẻ được kỳ vọng sẽ giúp F88 tối ưu hóa cơ cấu tài chính, vừa đảm bảo thanh khoản, vừa gia tăng nguồn vốn dài hạn ổn định.

Bước đi này được nhận định là sẽ giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính bền vững, mở rộng tệp nhà đầu tư và nâng cao uy tín trên thị trường vốn, đồng thời mang đến cơ hội đầu tư ổn định, minh bạch và hấp dẫn cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính đang có nhu cầu cao đối với các sản phẩm đầu tư an toàn, hiệu quả.