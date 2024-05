Thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 830.000 tỷ đồng/ngày

(VTC News) -

Chiều 28/5, Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ đã công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024.

Việt Nam có 182 triệu tài khoản thanh toán cá nhân

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết, hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đã phổ biến sâu rộng trong đời sống người dân. Sau 5 năm tổ chức sự kiện, ông không ngờ tốc độ phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt lại nhanh và mạnh như vậy.

“Sáng nay, tôi đi xe ôm công nghệ đến điểm hẹn. Đến nơi, anh tài xế móc trong túi ra tờ giấy in QR Code của mình để tôi thanh toán tiền nhanh gọn. Câu chuyện hôm nay của tôi là minh chứng cho sự chủ động của người dân trong việc tiếp cận thanh toán không dùng tiền mặt. Nó diễn ra ở khắp mọi nơi, ở mọi tầng lớp”, ông Toàn nói.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đ.V)

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN chia sẻ, những con số tăng trưởng cao, tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt đã cho thấy sự phổ cập dịch vụ ngân hàng và thành công trong tạo lập, phát triển hệ sinh thái số.

Đến hết năm 2023, Việt Nam có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và có hơn 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Hơn 147 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành và 32,77 triệu ví điện tử đang hoạt động.

Số lượng giao dịch thanh toán qua kênh internet và mobile bình quân giai đoạn 2021-2023 lần lượt tăng trưởng ở mức 52% và 103,3%. Tăng trưởng về số lượng và giá trị thanh toán qua phương thức QR Code đạt hơn 170%.

Theo ông Dũng, số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân hơn 23,5%/năm và xử lý giá trị thanh toán bình quân đạt 830.000 tỷ đồng/ngày.

Số lượng giao dịch qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng bình quân gần 146%/năm và bình quân xử lý khối lượng thanh toán dao động từ 20 - 25 triệu giao dịch/ngày.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN. (Ảnh: Đ.V)

Cũng theo ông Dũng, về việc mở tài khoản qua phương thức eKYC (định danh xác thực khách hàng điện tử) đã có 40 ngân hàng báo cáo triển khai với gần 35 triệu tài khoản thanh toán mở bằng eKYC đang hoạt động.

Trong 2 năm qua, NHNN đã hợp tác với Ngân hàng Trung ương như Thái Lan, Campuchia và Lào triển khai thử nghiệm các kết nối thanh toán song phương qua mã QR Code nhằm thúc đẩy thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR code giữa Việt Nam và các nước.

NHNN đã nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền một số chính sách, quy định tạo thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt như Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Nghị định 52 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

NHNN cũng đã nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Mới nhất là Quyết định 2345 về các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng theo hướng cân đối giữa xác thực khách hàng mạnh và trải nghiệm khách hàng xuyên suốt…

Nâng cao an toàn cho hoạt động thanh toán

Ông Lê Anh Dũng chia sẻ, về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hoạt động thanh toán, NHNN đã thường xuyên có các văn bản chỉ đạo toàn ngành về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán. Trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán rà soát quy trình, quy định nội bộ.

Ưu tiên áp dụng mở tài khoản thanh toán/ví điện tử bằng phương tiện điện tử (eKYC) đối với khách hàng sử dụng CCCD gắn chip. Tăng cường công tác quản lý rủi ro, thực hiện hậu kiểm 100% đối với các tài khoản/ví điện tử mở bằng eKYC…

Đại diện NHNN và các đơn vị liên quan thông tin về chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024. (Ảnh: Đ.V)

Ngoài ra, NHNN đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin và hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại nhiều tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán. NHNN cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong ngành ngân hàng làm tốt công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo, gian lận thanh toán cho toàn thể cán bộ ngành ngân hàng và khách hàng.

Và cuối cùng, ngành ngân hàng đã và đang tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06 ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ cho công tác làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin khách hàng thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản VneID và hỗ trợ trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Theo ông Dũng, đến nay đã có 60 tổ chức tín dụng đang triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy (25 tổ chức tín dụng đã triển khai chính thức); 48 tổ chức tín dụng đang triển khai qua ứng dụng di động (15 tổ chức tín dụng đã triển khai chính thức); 22 tổ chức tín dụng đang triển khai ứng dụng tài khoản VNeID…