Thành tích kinh doanh nổi bật của Chicilon Media trong nửa đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm, toàn công ty hoàn thành 108% nhiệm vụ doanh số, tăng 18.42% so với cùng kỳ. Tại thị trường miền Bắc , Chicilon Media thể hiện kết quả xuất sắc với việc hoàn thành 139% nhiệm vụ doanh số, tăng 67% so với cùng kỳ; tại miền Nam tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 116% và tăng 23% so với cùng kỳ.

Đặc biệt tính riêng trong tháng 6, công ty đã hoàn thành vượt 24% so với chỉ tiêu doanh số đề ra và tăng 11.83% so với cùng kỳ. Thành tích này khẳng định vị thế và thực lực vững vàng của Chicilon Media trên thị trường, cũng như sự tin tưởng của các khách hàng quảng cáo.

Chiến lược quảng cáo hiệu quả góp phần khẳng định vị thế của Chicilon Media.

Chicilon Media cam kết cung cấp dịch vụ quảng cáo hiệu quả cao và có tầm ảnh hưởng sâu rộng, thông qua hệ thống tài nguyên truyền thông kỹ thuật số chất lượng, cùng chiến lược chạy quảng cáo chính xác và hình thức quảng cáo sáng tạo, giúp thương hiệu của khách hàng nổi bật trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

Với 40.000+ màn hình tại các thành phố lớn trên toàn quốc, chiếm hơn 93% thị phần các toà nhà đạt chuẩn khai thác, phủ sóng đa kênh từ thang máy tòa nhà, sân bay cho đến các siêu thị toàn Việt Nam, Chicilon Media tiếp cận hơn 40 triệu lượt người tiêu dùng trung và cao cấp mỗi ngày, đảm bảo thông tin quảng cáo được truyền tải hiệu quả đến đối tượng khách hàng mục tiêu.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm nay, công ty đã tăng mới hơn 5.000 thiết bị quảng cáo, tỷ lệ tăng trưởng đạt 15%, góp phần tăng cường khả năng phủ sóng thị trường, giúp khách hàng tiếp cận nhiều hơn với thương hiệu. Chicilon Media kiên quyết từ chối lắp đặp thiết bị quảng cáo tại các vị trí truyền thông thiếu hiệu quả như khu vực cách xa cửa thang máy tại sảnh chờ thang máy, lắp đặt tại thang chở hàng hoá và từ tầng G trở lên.

Những vị trí lắp đặt thiết bị của Chicilon Media luôn nhằm đảm bảo thông tin quảng cáo được truyền tải tại vị trí hiệu quả nhất đến đối tượng khán giả mục tiêu. Những thành tựu này phản ánh sự cam kết và trách nhiệm cao của công ty đối với khách hàng.

Chicilon Media không chỉ mang lại lợi ích đáng kể cho khách hàng, mà còn thiết lập nên tiêu chuẩn cho ngành. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng mở rộng độ phủ sóng thị trường và nâng cao chất lượng của kênh truyền thông kĩ thuật số, tối ưu hóa hiệu quả của chiến dịch và củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu trong ngành quảng cáo, đảm bảo luôn hướng tới việc mang đến những giải pháp truyền thông hiệu quả chất lượng cao cho khách hàng, hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được những thành công kinh doanh lớn hơn.

Thành tích rực rỡ của Chicilon Media không chỉ là sự phản ánh của con số, mà còn là kết tinh của trí tuệ và nỗ lực của tập thể đội ngũ.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần năng động, không ngừng thử thách bản thân, và nỗ lực để đạt được những bước tiến lớn hơn trong mọi lĩnh vực. Chicilon Media cam kết sẽ đồng hành cùng khách hàng, chung tay hướng đến một tương lai tươi sáng hơn”, đại diện công ty chia sẻ.