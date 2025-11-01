Thanh niên vừa lái xe vừa lướt điện thoại bị xử phạt 900.000 đồng

(VTC News) -

Ngày 1/11, Cục CSGT cho biết, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xử phạt nam thanh niên vừa lái xe máy vừa lướt điện thoại.

Hình ảnh nam thanh niên vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại bị người đi đường phản ánh.

Trước đó, đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT tiếp nhận phản ánh về nam thanh niên vừa lái xe xe máy vừa lướt điện thoại tại cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn, Hà Nội. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức xác minh, làm rõ.

Qua đó xác định, vào 16h ngày 16/10, tại cầu vượt thái Hà - Tây Sơn, anh Nguyễn Tường V.Q (SN 2004, trú tại phường Hà Đông) đi xe máy biển số 29AE-221.xx có hành vi vi phạm đang điều khiển phương tiện dùng tay cầm và sử dụng điện thoại.

Đội CSGT số 3 lập biên bản với V.Q.

Ngày 31/10, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT TP Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính với V.Q với lỗi vi phạm trên. Theo quy định V.Q sẽ bị phạt 900.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 30/10, CSGT Hà Nội vừa xử lý trường hợp nữ sinh của một trường đại học ở Hà Nội có vi phạm tương tự.

Cụ thể, chiều 13/10, P.P.L. (sinh viên) vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại tại cầu vượt Mai Dịch, phường Cầu Giấy. Xe máy của chị L. cũng không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. CSGT TP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. với các lỗi vi phạm trên. Với các lỗi vi phạm này chị H. sẽ bị phạt 1,4 triệu đồng.