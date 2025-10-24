Xử phạt nhóm thanh niên đầu trần đeo bám xe chở phạm nhân trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 24/10, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính 3 thanh niên đi xe máy và người ngồi sau do có hành vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, với tổng số tiền phạt 8,75 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý.

Nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân.

Trước đó, ngày 23/10, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm), gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh. Căn cứ hình ảnh thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định và mời các thanh niên trong clip lên trụ sở công an làm việc.

Nhóm thanh niên vi phạm tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Các thanh niên đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, viết cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đeo bám hoặc cản trở xe ưu tiên là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.