Thanh niên Việt Nam chia sẻ khát vọng vươn mình tại hội nghị ASEAN - Ấn Độ

Hơn 100 đại biểu trẻ từ Ấn Độ, các quốc gia ASEAN, Timor Leste và Ấn Độ có phần thuyết trình về hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước, tập trung vào 3 chủ đề: Kinh tế xanh và phát triển bền vững, đổi mới và khởi nghiệp, quản trị trong kỉ nguyên công nghệ số.

Chia sẻ tại diễn đàn, các đại biểu trẻ Việt Nam đề cập câu chuyện đất nước vượt qua những khó khăn sau chiến tranh để từng bước vươn lên, phát triển và hội nhập trên trường quốc tế. Đại biểu Nguyễn Khánh Linh nhấn mạnh rằng việc chia sẻ về Việt Nam không chỉ là con số mà còn là về “xây dựng tình bạn, sự thấu hiểu sâu sắc và những kết nối thực sự”.

Nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Linh trích dẫn lời bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, về việc “Việt Nam coi trọng lịch sử nhưng đã chọn một con đường tiến lên, đặt trọng tâm vào đời sống của người dân”.

Đại biểu Nguyễn Khánh Linh.

Các đại biểu Việt Nam cũng gợi nhắc đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của giới trẻ trong việc đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, hướng tới đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, với thế hệ trẻ giữ vai trò trung tâm.

Bằng những hình ảnh sống động từ không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9, các đại biểu Việt Nam cũng chia sẻ tinh thần đoàn kết của Việt Nam cả ở trong nước và với bạn bè quốc tế.

Đại biểu Trần Ngọc Minh Đức tập trung vào quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và ASEAN cho biết các mối quan hệ này đã mở ra hợp tác rộng khắp từ văn hóa, kinh tế, công nghệ, năng lượng tái tạo đến giao lưu nhân dân. “Bằng cách thúc đẩy sự hiểu biết, đổi mới và đoàn kết, chúng ta không chỉ xây dựng tương lai của Việt Nam và Ấn Độ mà còn vun đắp một cộng đồng ASEAN vững mạnh và kiên cường hơn”.

Các đại biểu khẳng định tầm nhìn chung của ASEAN và Ấn Độ về một kỷ nguyên mới, nơi thế hệ trẻ tiên phong biến thách thức thành cơ hội và hiện thực hóa khát vọng chung.

Đại biểu Trần Ngọc Minh Đức.

Ấn tượng với thanh niên Việt Nam

Trả lời Báo Điện tử VTC News bên lề sự kiện, bà Preeti Saran, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, bà ấn tượng với các bạn trẻ Việt Nam và khả năng học hỏi lẫn nhau của cả hai bên, đặc biệt là với các cô gái trẻ Việt Nam.

“Chúng tôi cũng có nhiều tấm gương thành công của phụ nữ Ấn Độ có thể truyền cảm hứng cho Việt Nam. Nhưng theo tôi, phụ nữ Việt Nam là nguồn cảm hứng to lớn. Tôi nghĩ vì các bạn đã trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn... tôi thực sự cảm thấy được truyền cảm hứng bởi khả năng của phụ nữ Việt Nam trong việc đảm đương nhiều vai trò cùng lúc: vừa chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, vừa tham gia lực lượng lao động như những người đồng hành bình đẳng”.

Đại sứ Timor Leste tại Ấn Độ Karlito Nunes nhận xét, người trẻ Việt Nam cũng như Timor Leste rất nhiều năng lượng và luôn muốn tham gia vào những điều mới mẻ, là những người bạn đáng tin cậy. Vì vậy, thanh niên Việt Nam luôn được chào đón để cùng hợp tác với thanh niên Timor Leste.

“Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể thiết lập một mạng lưới chính thức, thực tế là hiện nay có khá nhiều sinh viên trẻ của Timor Leste đang học tập tại Việt Nam, khoảng 40 đến 50 sinh viên, theo các chương trình khác nhau...

Tôi nghĩ cần phải khởi động mạnh mẽ hơn nữa những kết nối này và thanh niên hai nước hoàn toàn có thể là lực lượng đáng tin cậy để xây dựng hợp tác, đối thoại, giải quyết những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt ở cả khu vực và toàn cầu”.

Đại sứ nhấn mạnh những điều quan trọng với người trẻ trong không chỉ trong ngoại giao mà còn các lĩnh vực khác, bao gồm kết nối, sự tập trung và học tập nghiêm túc: “Các bạn cũng cần kiên nhẫn, kỷ luật và luôn giữ được tính người của mình. Bởi vì ngoại giao không chỉ nói về chính trị, mà còn về con người và các giá trị nhân văn”.