Thanh niên từ TP.HCM đến Đắk Lắk mở nhiều ‘hội thảo’ bán hàng không rõ nguồn gốc

(VTC News) -

Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một nam thanh niên từ TP.HCM đến địa bàn tổ chức nhiều buổi hội thảo nhằm bán sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/8, trong quá trình cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường Tân An phát hiện một buổi hội thảo tại Hội trường TDP7 có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người tổ chức là T. (32 tuổi, trú phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM).

Công an làm việc và tạm giữ số thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Tại hiện trường, công an phát hiện 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại… đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Điều tra ban đầu xác định, từ ngày 9/8 đến nay, T. đã tổ chức 7 buổi hội thảo tại nhiều tổ dân phố ở tỉnh Đắk Lắk, nhắm chủ yếu là người cao tuổi. T. quảng cáo các sản phẩm này là hàng Hàn Quốc, có tác dụng tốt cho sức khỏe. Đáng chú ý, để tạo lòng tin, T. còn mời một người mang quốc tịch Hàn Quốc tham gia cùng.

Hiện toàn bộ số hàng trên đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.