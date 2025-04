Thắng đội Trung Quốc giành suất dự giải thế giới, Thanh Thúy cảm ơn người hâm mộ

(VTC News) -

Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An giành quyền vào chung kết giải bóng chuyền nữ AVC Champions League sau khi đánh bại đại diện của Trung Quốc là CLB nữ Bắc Kinh 3-0 (25-15, 25-19, 25-21) vào chiều 26/4. Với việc vào chung kết, VTV Bình Điền Long An đã giành vé dự giải vô địch các CLB nữ thế giới 2025 (Club World Champs). Đây là lần đầu tiên, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An đoạt vé dự giải Club World Champs.

Trần Thị Thanh Thúy được bầu là VĐV xuất sắc nhất trận bán kết gặp CLB nữ Bắc Kinh. Thanh Thúy ghi 17 điểm, trong đó có 13 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và 1 điểm giao bóng. Sau trận đấu, Thanh Thúy chia sẻ với truyền thông Philippines: “Tôi cảm thấy Philippines như một lá bùa may mắn cho tôi và đội bóng. Tôi yêu việc thi đấu ở đây — yêu năng lượng từ khán giả và tôi thực sự hạnh phúc khi được trở lại và thi đấu ở Philippines. Nơi này mang lại cảm giác rất may mắn đối với tôi”.

Trần Thị Thanh Thúy là VĐV ghi điểm nhiều nhất ở trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và CLB nữ Bắc Kinh

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Thúy chạm đến vinh quang trên đất Philippines. Chưa đầy 1 năm trước, Thanh Thúy đã cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch AVC Challenge Cup 2024 với chiến thắng ấn tượng trước Kazakhstan tại Nhà thi đấu Rizal Memorial.

Năm 2023, Thanh Thúy và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng vô địch AVC Challenge Cup tại Philippines. Thậm chí ở giải đấu năm đó, Thanh Thúy còn đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải.

Thanh Thúy cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn tham dự FIVB Challenger Cup 2024 ở Philippines vào năm ngoái. Tại giải này, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 3, thứ hạng cao nhất trong các lần dự FIVB Challenger Cup.

Từng có thời gian thi đấu chung với siêu sao của Creamline, Alyssa Valdez, tại câu lạc bộ Attack Line VC ở Đài Bắc Trung Hoa, phong cách thi đấu đầy năng lượng và nhiệt huyết của Thanh Thúy đã khiến cô trở thành gương mặt được khán giả yêu mến mỗi lần ra sân tại Philippines.

"Mỗi lần nghe tiếng cổ vũ vang lên trong trận đấu, tôi và cả đội đều như được tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao. Đó là một cảm giác tuyệt vời, khi biết rằng người hâm mộ đang đứng về phía chúng tôi, mong chúng tôi chiến thắng và thi đấu thật tốt. Nó thực sự tiếp thêm động lực cho cả đội”, Thanh Thúy chia sẻ.

CLB VTV Bình Điền Long An của Trần Thị Thanh Thúy sẽ gặp Zhetysu - đội bóng Kazazkhstan ở chung kết vào lúc 18h ngày 27/4. Thanh Thúy đang hướng tới mục tiêu lần thứ 2 vô địch giải đấu này sau khi cùng Sport Center 1 vô địch năm 2023.