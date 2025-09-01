Tháng 9 có những ngày lễ, ngày kỷ niệm nào?

Tháng 9 không chỉ đánh dấu sự chuyển mình từ mùa hè sang mùa thu mà còn mang trong mình nhiều ngày lễ, sự kiện đặc biệt, gắn liền với lịch sử dân tộc và những giá trị nhân văn của nhân loại.

Đây là thời điểm để mỗi người Việt Nam cùng ôn lại truyền thống, tri ân thế hệ đi trước, đồng thời cũng là dịp để cả thế giới chung tay lan tỏa những thông điệp về hòa bình, tri thức và phát triển bền vững.

Những ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng ở Việt Nam trong tháng 9

Việt Nam có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng này.

Ngày Quốc khánh nước Việt Nam (2/9)

Ngày Quốc khánh 2/9 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2025, sự kiện Quốc khánh có ý nghĩa đặc biệt khi tròn 80 năm ngày thành lập nước. Dịp này, có nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn sẽ được tổ chức, tạo nên không khí thiêng liêng và tự hào trên khắp mọi miền đất nước.

Theo Luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh, gồm 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Năm 2025, ngày 2/9 rơi vào thứ Ba, vì vậy công chức, viên chức và người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục từ 30/8 đến hết 2/9. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để nhiều gia đình vừa nghỉ ngơi, vừa tham gia các hoạt động kỷ niệm trọng đại.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Nhật Thùy)

Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam 7/9

Chỉ 5 ngày sau khi Tuyên ngôn Độc lập vang lên, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức phát sóng ngày 7/9/1945. Trong suốt thời kỳ kháng chiến, Đài đã trở thành cầu nối quan trọng, truyền tải mệnh lệnh của Đảng và Chính phủ, khơi dậy tinh thần yêu nước, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta.

Năm 2025, Đài Tiếng nói Việt Nam tròn 80 năm tuổi, khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực, cơ quan ngôn luận tin cậy của Đảng và Nhà nước. Từ phát thanh truyền thống, Đài Tiếng nói Việt Nam nay đã trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện hiện đại, góp phần đưa tiếng nói Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một buổi đọc thơ chúc Tết trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh tư liệu)

Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời ngày 10/9/1955, sau Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất diễn ra tại Hà Nội. Từ đó đến nay, Mặt trận luôn giữ vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp sức mạnh của nhân dân để đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

Trải qua 70 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân.

Những ngày lễ, kỷ niệm quốc tế trong tháng 9

Trên thế giới, tháng 9 cũng là thời điểm ghi dấu nhiều ngày lễ và kỷ niệm quốc tế ý nghĩa.

Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ (8/9)

Từ năm 1965, UNESCO chọn ngày 8/9 hằng năm làm Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ. Mục tiêu của ngày này là nâng cao nhận thức toàn cầu về tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết đối với sự phát triển con người.

Việc xóa mù chữ không chỉ giúp mở cánh cửa tri thức mà còn là giải pháp bền vững để giảm nghèo, hạ tỷ lệ tử vong trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm sự phát triển toàn diện của xã hội.

Ngày Quốc tế Hòa bình (21/9)

Được Liên hợp quốc khởi xướng từ năm 1981, Ngày Quốc tế Hòa bình được ấn định vào 21/9 hằng năm kể từ 2002. Đây là dịp để các quốc gia, tổ chức và cộng đồng cùng nhau cam kết ngừng bạo lực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì một thế giới không chiến tranh.

Thông điệp của ngày này không chỉ nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc mà còn gióng lên hồi chuông nhắc nhở nhân loại về trách nhiệm chung tay giữ gìn hòa bình nền tảng của sự phát triển bền vững.

Ngày Quốc tế Hòa bình (International Day of Peace) được Liên hợp quốc khởi xướng vào năm 1981. (Ảnh: timesofindia)

Ngày Du lịch Thế giới (27/9)

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn toàn cầu, đóng góp to lớn vào tăng trưởng và giao lưu văn hóa. Ngày 27/9 hằng năm được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) chọn làm Ngày Du lịch Thế giới, nhằm tôn vinh vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức về giá trị của việc đi lại, khám phá và kết nối giữa các dân tộc.

Đây cũng là dịp để các quốc gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người, đồng thời khẳng định cam kết phát triển ngành du lịch bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường.

Mỗi ngày kỷ niệm trong tháng 9 không chỉ là dịp để nhắc nhớ quá khứ, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, đồng thời chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp, hòa bình và phát triển bền vững.