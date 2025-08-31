Trực tiếp chương trình chính luận đặc biệt '80 năm hành trình vĩ đại' trên VOV

Chương trình dài 80 tiếng sẽ tái hiện sống động những chặng đường lịch sử qua hồi ức, câu chuyện kể và những bài ca đi cùng năm tháng.

Ngày 31/8, chương trình có chủ đề Mùa thu cách mạng, gợi nhắc về thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Mùa thu lịch sử năm 1945, toàn thể dân tộc Việt Nam cùng nhau đồng lòng, dốc sức, nhất tề đứng lên, vùng dậy lật đổ ách thống trị thực dân, đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại độc lập cho Tổ quốc.

Gian trưng bày của VOV tại triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước.

Ngọn lửa tháng Tám soi bước cho dân tộc Việt Nam bước trên hành trình mới – Hành trình tự do. Đó cũng là chủ đề của ngày 1/9. Với sự tham gia của các nhà sử học, nhà nghiên cứu, các cựu chiến binh từng kinh qua đạn lửa của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần tái hiện chặng đường đầy gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX nhằm giành lại độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Với sức mạnh của nhân dân, chúng ta đã làm nên chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; Với tinh thần thép, vượt mưa bom, bão đạn, “Xẻ dọc trường Sơn đi cứu nước”, dân tộc Việt Nam đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975…

Tiếp bước truyền thống anh hùng, các tầng lớp trí thức, thanh niên, văn nghệ sĩ… đã và đang viết tiếp hành trình tự do – từ độc lập dân tộc đến tự do cá nhân, từ tự do chính trị đến tự do sáng tạo…

Ngày 2/9, các phóng viên của VOV sẽ chuyển tới quý thính giả những thanh âm của ngày lịch sử trọng đại – 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ 6h30 – 10h là buổi tường thuật trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành. Một Việt Nam rạng rỡ - Một Việt Nam năng động, kiên cường vượt qua thách thức, ghi dấu ấn trên trường quốc tế bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái sẽ được phác họa trên làn sóng phát thanh của Đài TNVN trong tất cả các múi giờ của ngày 2/9.

Khách tham quan gian trưng bày của VOV.

Chào kỷ nguyên mới là chủ đề ngày 3/9 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân thêm khẳng định những giá trị làm nên Việt Nam tự tin bước vào tương lai với khát vọng vươn cao.

Các thế hệ cha anh đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay. Trong niềm tự hào ấy, mỗi người Việt Nam lại càng thấy mình phải sống xứng đáng hơn, đóng góp cho quê hương, giữ gìn và phát triển những giá trị đã đánh đổi bằng xương máu để gây dựng nên. Chúng ta đang sống trong thời đại chuyển mình mạnh mẽ – kỷ nguyên của công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Với bề dày lịch sử hào hùng, tinh thần đoàn kết, cùng khát vọng cháy bỏng, chúng ta tin rằng: Việt Nam sẽ tiếp tục vươn xa, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Từ quá khứ hào hùng đến hiện tại rạng ngời, Việt Nam đang viết tiếp những trang sử mới bằng chính nội lực dân tộc và sức mạnh thời đại.

Mời quý thính giả đồng hành cùng Chương trình chính luận đặc biệt “80 năm hành trình vĩ đại’ của Đài TNVN từ 6h ngày 31/8 đến 14h ngày 3/9/2025 để cùng cảm nhận niềm tự hào và thêm tin tưởng: Việt Nam đã “rạng rỡ” hơn bao giờ hết, đang không ngừng vươn mình mạnh mẽ, kế thừa và phát huy giá trị cách mạng tháng Tám trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.