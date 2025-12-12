Thắng 3-1 vẫn bị loại khỏi SEA Games 33, sao nhập tịch Indonesia khóc nức nở

(VTC News) -

Với việc Malaysia nhận thất bại trước U22 Việt Nam, hy vọng đi tiếp bỗng trở nên rộng mở với U22 Indonesia dù họ cần chiến thắng với cách biệt 3 bàn trước Myanmar. Dù vậy, HLV Indra Sjafri gây bất ngờ khi để Jens Raven - tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan trên ghế dự bị và đây là quyết định khiến nhà cầm quân này phải nuối tiếc.

Bất ngờ rất lớn đã xảy ra khi chính U22 Myanmar vươn lên dẫn trước. Min Maw Oo tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Rơi vào thế khó khăn, U22 Indonesia không còn cách nào khác ngoài việc tràn lên tấn công. Nhưng Mauro Zijlstra và Rafael Struick - 2 cầu thủ gốc Hà Lan lại chơi thất vọng.

Jens Raven bật khóc nức nở khi Indonesia chính thức bị loại.

Đúng vào lúc hiệp 1 chuẩn bị kết thúc, bàn san bằng tỉ số lại đến với Indonesia. Trong pha phạt góc đơn giản, thủ môn Hein Htet Soe xử lý kém để bóng rơi trước mặt, Toni Firmansyah dễ dàng dứt điểm cận thành vào lưới trống.

Bước sang hiệp 2, U22 Indonesia dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo tỏ ra bế tắc và Jens Raven được tung vào sân. Nhưng cũng phải đến phút 89, tiền đạo này mới có thể ghi bàn bằng cú dứt điểm dễ dàng sau đường kiến tạo của Ferrari.

Chuyện càng trở nên nuối tiếc hơn với U22 Indonesia khi chính Jens Raven có bàn thắng thứ hai trong quãng thời gian bù giờ. Indonesia thắng 3-1 nhưng vẫn bị loại.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo Jens Raven bật khóc nức nở trên sân bởi nỗi nuối tiếc cho kết quả. Thủ môn của Indonesia phải dành thời gian động viên đồng đội của mình. Trong khi đó, một đồng đội của anh phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng trọng tài.

Chung cuộc, U22 Indonesia chia tay giải đấu từ vòng bảng khi chỉ là đội nhì bảng có thành tích tốt thứ hai sau Malaysia.

Kết quả: Indonesia 3-1 Myanmar

Đội hình ra sân:

U22 Indonesia: Cahya, Markx, Kadel Arel, John Heitinga, Pamungkas, Raka, Rivaldo, Jenner, Hannan, Struick, Zijlstra.

U22 Myanmar: Htet Soe, Wai Yan, Chaw, Phone Khan, Kar Kyaw, Wanna Aung, Aung Thiha, Wai Phone, Phyo, Toe Aung, Win Thein