Thân thế đặc biệt ít ai biết của Á hậu Miss Cosmo 2025

(VTC News) -

Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 khép lại với chiến thắng kịch tính thuộc về người đẹp Mỹ Yolina Lindquist. Trong khi đó, Chelsea Fernandez giành ngôi vị Á hậu Miss Cosmo. Cô ghi dấu ấn đậm nét khi giành thêm hai giải thưởng phụ quan trọng là Trang phục dạ hội đẹp nhất và Giải Khán giả bình chọn.

Miệt mài hành trình thi sắc đẹp

Chelsea Fernandez đăng quang ngôi vị Á hậu Miss Cosmo 2025.

Con đường thi sắc đẹp của Chelsea bắt đầu từ khá sớm. Năm 2019, cô đại diện Tacloban tham dự Miss Philippines Earth và giành danh hiệu Miss Philippines Water. Đến năm 2022, Fernandez tiếp tục ghi dấu ấn khi dự thi Binibining Pilipinas – cuộc thi sắc đẹp lâu đời và uy tín bậc nhất Philippines với tư cách đại diện Tacloban.

Tại đây, cô đăng quang Binibining Pilipinas Globe 2022, đồng thời nhận giải phụ Miss Ever Bilena, đại diện quốc gia tham dự The Miss Globe 2022 và lọt Top 15 chung cuộc.

Ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn, hành trình của Chelsea vẫn không dừng lại. Cô tham gia các cuộc thi trực tuyến như Miss ECQ 2020 và Miss Bikini Philippines 2021 và đều giành chiến thắng, cho thấy tinh thần bền bỉ và khát khao khẳng định bản thân không ngừng nghỉ.

Người đẹp nằm trong nhóm thí sinh nổi bật xuyên suốt cuộc thi.

Đến năm 2025, sau khi lọt Top 6 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, Chelsea được bổ nhiệm danh hiệu Miss Cosmo Philippines 2025, đại diện quê hương chinh chiến tại Miss Cosmo 2025.

Xuyên suốt cuộc thi, Chelsea luôn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật nhờ chiều cao 1,73 m, ngoại hình sáng và phong thái điềm tĩnh. Cô lọt Top 17 phần thi Trang phục dân tộc, Top 5 Trang phục áo dài đẹp nhất và đặc biệt là thí sinh đầu tiên vượt mốc 4 triệu phiếu bầu trong cuộc thăm dò trực tuyến Miss Cosmo People’s Choice, theo tờ Inquirer.

Ban tổ chức Miss Cosmo đánh giá cao Chelsea ở khả năng truyền tải thông điệp bằng ngôn từ, tư duy hiện đại cùng mục đích sống rõ ràng, thể hiện thuyết phục trong các phần ứng xử và thuyết trình.

Ít ai biết, Chelsea được một gia đình nhận nuôi từ nhỏ.

Thân thế đặc biệt

Ít ai biết rằng, từ khi còn nhỏ, Chelsea đã được một gia đình khác nhận nuôi vì những lý do riêng. Bố mẹ nuôi không hề giấu giếm thân thế của cô, trái lại luôn yêu thương, chở che và ủng hộ cô như con ruột.

Chelsea cho biết cô vẫn giữ mối liên hệ gắn bó với mẹ ruột – hiện sinh sống tại Jordan và làm việc trong lĩnh vực y tế. Chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt này, người đẹp từng xúc động kể: “Tôi nghĩ lần đầu gặp mẹ là khi khoảng 8 tuổi. Đó là một bất ngờ lớn khi bà từ Jordan trở về Philippines. Tôi cũng đã gặp các anh chị em ruột từ khi còn rất nhỏ. Tôi lớn lên với cảm giác mình có cả gia đình ruột lẫn gia đình nhận nuôi, tất cả đều gắn bó như một mái ấm thực sự".

Đặc biệt, người mẹ nuôi chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất, người đã truyền cảm hứng để Chelsea tự tin theo đuổi con đường thi nhan sắc. Dù mẹ nuôi không còn bên cạnh nữa, Chelsea tin rằng bà hẳn sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô ở thời điểm hiện tại.

Người đẹp là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Philippines với vai trò người mẫu, người dẫn chương trình và đại sứ thương hiệu.

Ngoài đời, Chelsea Fernadez thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn, bộ ảnh quảng cáo. Người đẹp ghi điểm nhờ tính cách thân thiện, gần gũi cùng phong cách thời trang linh hoạt, biến hóa. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị xen lẫn công việc, tạo nên sự gắn kết tự nhiên và thiện cảm với người hâm mộ.