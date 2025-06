'Thần đồng khiêu vũ' từng giành quán quân năm 12 tuổi giờ ra sao?

(VTC News) -

Đăng Quân sinh năm 2000 tại Hà Nội. Ngay từ khi còn bé, anh đã hứng thú với những giai điệu và âm nhạc. Với đam mê cùng khả năng nhảy thiên phú, Đăng Quân được bố mẹ đồng ý cho đi học nhảy để trở thành vũ công. Khi mới 7 tuổi, Đăng Quân tự kiếm tiền đi học nhảy bằng cách biểu diễn ở các hội chợ và đám cưới.

Năm 2012, Đăng Quân cùng bạn nhảy Bảo Ngọc tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent mùa đầu. Cặp đôi vũ công nhí trở thành một hiện tượng khi nhận được rất nhiều sự chú ý từ truyền thông.

Vượt qua những ứng viên sáng giá, Đăng Quân cùng Bảo Ngọc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất và nhận giải thưởng lên đến 400 triệu đồng. Thời điểm đó, Đăng Quân mới 12 tuổi còn Bảo Ngọc lúc đó mới 6 tuổi.

Đăng Quân - Bảo Ngọc là quán quân Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên.

Sau cuộc thi, tên tuổi của nam dancer sinh năm 2000 bắt đầu được công chúng biết đến. Ngoài học văn hoá, Đăng Quân cũng thường xuyên học hỏi thêm nhiều kiến thức mới về các bước nhảy, trau dồi kỹ năng biểu diễn trên sân khấu.

Năm 2016, nam vũ công tham gia chương trình So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy mùa 5. Khác với hình ảnh cậu bé ngày nào, Đăng Quân xuất hiện với ngoại hình đầy nam tính. Không ngoài dự đoán, anh đã giành được chiến thắng chung cuộc.

Năm 2022, Đăng Quân tiếp tục vượt qua hàng nghìn thí sinh trong nước và ngoại quốc để trở thành quán quân cuộc thi Street Dance Vietnam.

Đăng Quân trưởng thành, cá tính ở tuổi 25.

Thành công ở nhiều cuộc thi lớn, song Đăng Quân lại chọn cho mình hướng đi chắc chắn cùng các hoạt động không quá ồn ào. Anh không lấn sân sang showbiz mà tiếp tục trau dồi bản thân và tham gia làm biên đạo, hướng dẫn nhảy múa cho các em nhỏ tại trường học, nhà văn hóa.

Đăng Quân tập trung cho công việc giảng dạy.

Về đời tư, Đăng Quân kết hôn từ năm 19 tuổi. Chuyện có bạn gái, anh hoàn toàn kín tiếng trước truyền thông nên khi xuất hiện thông tin anh lấy vợ, không ít người bất ngờ. Năm 2020, anh cùng vợ chào đón thành viên mới của gia đình.

Cuối năm 2022, Đăng Quân và bà xã mới tổ chức đám cưới. Ngày vui còn có sự hiện diện của quý tử khiến niềm vui càng thêm đong đầy.

Tổ ấm nhỏ của Đăng Quân.

Nói về lý do lập gia đình và có con sớm, quán quân Vietnam's Got Talent mùa đầu cho biết đó là duyên số. Vợ của Đăng Quân là người ngoài ngành giải trí, cô cũng không có công việc liên quan đến nghệ thuật. Chính vì vậy, nam dancer luôn muốn giữ kín thông tin về gia đình.

Sau khi lấy vợ, sinh con, Đăng Quân thừa nhận công việc phát triển tốt hơn bởi bà xã và con trai chính là nguồn động lực lớn lao.