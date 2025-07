'Thần đồng' biết sáng tác từ 7 tuổi, gây sốt khi diễn cùng Như Quỳnh giờ ra sao?

(VTC News) -

Shumo AG sinh năm 2012, mang hai dòng máu Việt và Ukraine. Dù cha mẹ không ai theo nghệ thuật nhưng cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, đặc biệt là rap. Vì vậy, gia đình đã động viên, hỗ trợ Shumo theo đuổi ước mơ của mình. Ngoài ông cậu là nhạc sĩ Thanh Tùng, Shumo có cậu là đạo diễn Lê Việt.

Năm 7 tuổi, nghệ sĩ nhí bắt đầu sáng tác nhạc. Đến năm 10 tuổi, cậu bé sở hữu nhiều MV có lượt người xem cao, trong đó 2 MV hơn 1 triệu lượt xem.

Cậu bé biết sáng tác từ năm 7 tuổi.

Đầu năm 2024, Shumo AG có màn kết hợp thú vị trong liveshow Xuân yêu thương của danh ca Như Quỳnh. Cả hai cùng thực hiện một bản phối mới cho ca khúc nổi tiếng Cho người tình nhỏ, trong đó Shumo đảm nhận phần sáng tác rap và trực tiếp trình diễn cùng nữ ca sĩ trên sân khấu.

Việc tham gia show diễn của Như Quỳnh là cơ hội để Shumo học hỏi thêm những kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 13, Shumo AG sở hữu kinh nghiệm biểu diễn sân khấu dày dặn và được đánh giá là một tài năng âm nhạc hiếm có. Cậu từng giành nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, trong đó có Huy chương Vàng tại cuộc thi âm nhạc North American Virtuoso với sự tham gia của hơn 60 quốc gia.

Shumo AG từng được Như Quỳnh mời biểu diễn tại liveshow.

Về thanh nhạc, Shumo được đào tạo bởi một trong những giảng viên hàng đầu của Opera Queensland (Úc). Dù còn rất trẻ, nhưng mỗi lần bước lên sân khấu với Shumo đều là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc.

Mới đây, Shumo AG trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất góp mặt ở đại hội âm nhạc Mega Booming 2025 tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

“Là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất, em biết mình phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh bản thân nhưng đồng thời cũng có cơ hội mang đến nguồn năng lượng mới mẻ cho sân khấu. Em rất tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ, và chứng minh rằng tuổi tác không giới hạn đam mê hay sự sáng tạo”, nghệ sĩ nhí nói.

Shumo sở hữu tài năng nổi trội ở tuổi 13.

Điểm nhấn đặc biệt tại là màn kết hợp giữa Shumo AG và Phạm Anh Khoa. Tại đây, cậu bé đảm nhận phần chơi guitar lead cho hai bản hit của nam rocker là Lý quạ kêu và Mashup Lý kéo chài - Ngựa ô thương nhớ. Shumo tiết lộ, đây là những bản phối có thêm phần solo do chính cậu sáng tác riêng cho lần trình diễn đặc biệt này.

Ngoài ra, Shumo còn ra mắt bản phối mới cho ca khúc Tomorrow comes again - một sáng tác đậm chất tự sự do cậu viết từ năm 11 tuổi.

Nổi tiếng từ nhỏ song Shumo tự tin nói thay vì áp lực, cậu luôn xem đó là cơ hội để truyền đi một thông điệp: “Tuổi tác không giới hạn đam mê hay sự sáng tạo”.