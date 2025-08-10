Mới nhất
Trực tiếp Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025: Thái Sơn Bắc vs Hà Nội
Bóng đá Việt Nam
Chủ Nhật, 10/08/2025 16:41:00 +07:00
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2025: Đầy đủ diễn biến trận đấu Thái Sơn Bắc vs Hà Nội diễn ra lúc 17h30 ngày 10/8.
