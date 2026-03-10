Thai phụ nguy kịch sau ăn ốc, bác sĩ mổ khẩn cứu hai mẹ con

(VTC News) -

Chị P.T.T.M (25 tuổi) mang thai 39 tuần, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân sau khi ăn ốc vào tối 7/3. Khi nhập viện, tình trạng thai phụ rất nặng với huyết áp tụt sâu, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, cần cấp cứu ngay lập tức.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy qua ống thông mũi, sau đó toàn thân bệnh nhân xuất hiện mề đay. Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ sốc phản vệ độ 3 nghi do thức ăn và lập tức tiến hành xử trí theo phác đồ cấp cứu.

Thai phụ sốc phản vệ sau khi ăn ốc được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: BVCC)

Song song với quá trình hồi sức cho người mẹ, kíp trực nhanh chóng hội chẩn với bác sĩ khoa Sản để đánh giá tình trạng thai nhi. Kiểm tra cho thấy nhịp tim thai chỉ còn 90 - 100 lần/phút và không cải thiện sau 5 phút theo dõi, trong khi nhịp tim thai bình thường dao động từ 110–160 lần/phút. Các bác sĩ xác định đây là tình trạng suy thai cấp trên thai phụ con so, thai 39 tuần, ngôi đầu, chưa chuyển dạ.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi, kíp trực quyết định mổ lấy thai tối khẩn. Bác sĩ gây mê hồi sức và ekip hồi sức nhi được huy động phối hợp xử trí. Sau khi tư vấn nhanh cho gia đình, thai phụ được chuyển ngay vào phòng mổ.

BSCKI. Nguyễn Hoàng Linh, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Đây là trường hợp cấp cứu rất nguy hiểm khi thai phụ vừa rơi vào tình trạng sốc phản vệ nặng, vừa xuất hiện dấu hiệu suy thai cấp. Trong những tình huống như vậy, việc đánh giá nhanh, xử trí kịp thời và quyết định mổ lấy thai tối khẩn là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé".

Gần 30 phút sau, ca phẫu thuật thành công, bé gái nặng hơn 3kg chào đời. Ngay sau khi chào đời, em bé được ê-kíp hồi sức nhi tiếp nhận và chăm sóc sau sinh. Người mẹ cũng được theo dõi sát tại phòng mổ trước khi chuyển về khoa Sản chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm, nhất là những loại dễ gây dị ứng như hải sản, đậu phộng, sữa hoặc các món ăn lạ mà trước đây chưa từng sử dụng. Trong thời kỳ thai kỳ, cơ thể có nhiều thay đổi về miễn dịch nên nguy cơ xuất hiện phản ứng dị ứng có thể cao hơn bình thường.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ sốc phản vệ như khó thở, nổi mề đay, ngứa toàn thân, chóng mặt, buồn nôn, tụt huyết áp hoặc cảm giác choáng váng, thai phụ cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người mẹ mà còn giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm cho thai nhi, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ.