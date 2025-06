Thái Lan siết chặt an ninh biên giới, cửa khẩu quốc tế Poipet tắc nghẽn

(VTC News) -

Sáng Chủ nhật (8/6), cửa khẩu quốc tế Poipet (tỉnh Banteay Meanchey, Thái Lan) lâm cảnh tắc nghẽn sau khi Thái Lan giảm giờ mở cửa.

Thái Lan đã quyết định đơn phương điều chỉnh giờ mở cửa khẩu biên giới, theo đó mở từ 8h đến 16h đối với tất cả các cửa khẩu quốc tế, đóng cửa các cửa khẩu song phương 2 nước Thái Lan - Campuchia.

Tuy nhiên, các viên chức biên giới của cả hai nước vẫn tiếp tục trao đổi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại biên giới giữa hai nước.

Cửa khẩu quốc tế Poipet tắc nghẽn sáng 8/6.

Trước đó, ngày 7/6, trong thông báo gửi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Kim Sovanna - người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo - cho biết, sáng 7/6 lãnh sự quán được quân đội Thái Lan thông báo về việc đóng cửa.

"Họ cho biết từ ngày 7/6, các trạm kiểm soát biên giới và hành lang giữa Thái Lan và Campuchia sẽ tạm thời đóng cửa (đơn phương) trong khi chờ đàm phán về tranh chấp biên giới trên bộ giữa Thái Lan và Campuchia".

Hành khách ùn ứ tại cửa khẩu quốc tế Poipet, Thái Lan.

Hiện Thái Lan có 18 trạm kiểm soát biên giới với Campuchia trải dài qua 7 tỉnh: Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Sa Kaeo, Chanthaburi, Trat và Buriram. Trong đó có 8 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu tạm thời, 1 điểm du lịch.

Theo cập nhật của Nation Thailand, 2 trạm hiện bị đóng gồm: Ban Muen Dan (do không có hoạt động giao thương) và Khao Phra Wihan tỉnh Sisaket (vì lý do an ninh).

Một số hình ảnh tại cửa khẩu quốc tế Poipet do Thời báo Khmer cập nhật:

Thái Lan bất ngờ siết thời gian mở cửa cửa khẩu quốc tế Poipet.

Dòng người không thể nhập cảnh đông nghẹt gây cảnh tắc nghẽn.

Viên chức biên giới 2 nước trao đổi với nhau...

Vất vả điều tiết đám đông.