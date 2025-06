Thái Lan đóng hành lang biên giới với Campuchia, tuyên bố 'nỗ lực cạn kiệt'

(VTC News) -

Tờ Phnom Penh Post của Campuchia đưa tin, Thái Lan được cho là đơn phương đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Sa Kaeo, khi Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan tuyên bố rằng "mọi nỗ lực khác đều đã cạn kiệt". Tỉnh này của Thái Lan giáp với các tỉnh Banteay Meanchey và Battambang của Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai

Trong thông báo gửi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Kim Sovanna, người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo cho biết, sáng 7/6 lãnh sự quán được quân đội Thái Lan thông báo về việc đóng cửa.

"Họ báo cáo rằng, từ ngày 7/6/2025, các trạm kiểm soát biên giới và hành lang giữa Thái Lan và Campuchia sẽ tạm thời đóng cửa (đơn phương) trong khi chờ đàm phán về tranh chấp biên giới trên bộ giữa Thái Lan và Campuchia".

Ông nói thêm: “Điều này diễn ra sau khi Campuchia từ chối đàm phán về bốn điểm - cụ thể là các khu vực Ta Moan Toch, Ta Moan Thom, Ta Krabei và Mum Bei - trong phiên họp toàn thể sắp tới của Ủy ban Biên giới chung (JBC) vào ngày 14/6. Campuchia yêu cầu Thái Lan giải quyết vấn đề này tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)”.

Thái Lan bác bỏ quyền tài phán của ICJ từ năm 1960 và đề xuất đàm phán song phương theo biên bản ghi nhớ (MoU) ký năm 2000.

Theo ông Sovanna, các trạm kiểm soát biên giới và hành lang ở các tỉnh khác dọc biên giới Thái Lan-Campuchia cũng sẽ bị đóng cửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cũng cáo buộc Campuchia công bố thông tin sai lệch về cuộc họp song phương ngày 5/6 và từ chối các đề xuất giúp giảm căng thẳng. Ông nhấn mạnh rằng Thái Lan sẵn sàng bảo vệ chủ quyền "bằng mọi biện pháp cần thiết" và khẳng định ưu tiên hàng đầu là an toàn của người dân và lực lượng bảo vệ biên giới.

Trong khi đó, theo báo Thái Lan Nation Thailand, Tướng Pana Klaewblaudtuk, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, đã ký Lệnh Quân đội số 806/2568, trao quyền kiểm soát việc mở và đóng các cửa khẩu biên giới Thái Lan - Campuchia cho các đơn vị quân. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt vụ "các cá nhân từ phía Campuchia vượt biên trái phép, mang theo vũ khí, hát quốc ca Campuchia tại khu vực tranh chấp và có hành vi khiêu khích".

Tình hình được cho là ngày càng leo thang, đặc biệt tại khu vực Chong Bok, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani. Các quyết định đóng cửa tạm thời một phần hoặc toàn bộ các cửa khẩu đồng thời phải cân nhắc đến sinh kế và giao thương của người dân hai bên.

Hiện Thái Lan có 18 trạm kiểm soát biên giới với Campuchia trải dài qua 7 tỉnh: Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Sa Kaeo, Chanthaburi, Trat và Buriram. Bao gồm 8 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu tạm thời, 1 điểm du lịch. Theo cập nhật của Nation Thailand, 2 trạm hiện bị đóng gồm: Ban Muen Dan (do không có hoạt động giao thương), và Khao Phra Wihan tỉnh Sisaket (vì lý do an ninh).

Căng thẳng leo thang sau vụ đụng độ ngắn khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng ngày 28/5 tại khu vực biên giới chưa phân định. Cả hai nước đưa ra tuyên bố ngoại giao ôn hòa, song Thái Lan cho biết Campuchia đã tăng cường lực lượng vũ trang gần biên giới, buộc nước này phải có động thái tương tự.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu ngày 7/6 rằng, Campuchia không muốn chiến tranh mà chỉ muốn giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế, đồng thời cam kết tôn trọng phán quyết của ICJ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định quân đội Campuchia sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu bị xâm phạm.