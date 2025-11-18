Thái Lan ra lệnh cho cựu Thủ tướng Thaksin trả lại 500 triệu USD tiền thuế

(VTC News) -

Hôm 17/11, người phát ngôn Tòa án Tối cao Thái Lan Suriyan Hongvilai cho biết phán quyết mới nhất "buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải tuân theo lệnh của Cục Thuế để nộp thuế". Tuy nhiên, Suriyan không cung cấp số tiền cụ thể mà ông Thaksin phải trả cũng như lý do tòa án đưa ra phán quyết này.

Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án yêu cầu ông Thaksin nộp 17,6 tỷ baht (khoảng 540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt. Vào năm 2017, cơ quan thuế Thái Lan cũng đưa ra mức tiền thuế mà ông Thaksin phải trả là 500 triệu USD.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Getty)

Trước đó, cựu Thủ tướng Thái Lan bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi xoay quanh việc liệu ông có phải nộp thuế khi bán cổ phần của Shin Corp cho Temasek Holdings vào năm 2006 hay không. Nhưng không ai ngờ, điều này lại mang đến cho gia đình ông Thaksin khoản lợi nhuận bất ngờ lên đến 1,9 tỷ USD.

Hiện tại, ông Thaksin (76 tuổi), một trong những người giàu nhất Thái Lan, đang thụ án ở nhà tù Bangkok, vì tội tham nhũng trong thời gian tại nhiệm.

Vào năm 2006, cựu Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ trong cuộc đảo chính của quân đội, khi ông đang công tác ở Mỹ. Phe đối lập cáo buộc ông tham nhũng, lạm quyền, khi quân và khởi kiện.

Ông Thaksin lập tức bác bỏ và cho rằng những cáo buộc mang động cơ chính trị và chấp nhận cuộc sống lưu vong. Đến năm 2008, ông trở về Thái Lan để hầu tòa, nhưng lại tiếp tục ra nước ngoài ngay trước khi tòa tuyên án.

Dù không ở trong nước, sức ảnh hưởng của ông Thaksin với chính trường Thái Lan vẫn đáng kể. Các đảng phái được ông ủng hộ liên tiếp thắng cử, nhưng đều đối mặt thách thức pháp lý.