Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra lĩnh án 1 năm tù

(VTC News) -

Ngày 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết việc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatr nằm viện kéo dài vào năm ngoái là bất hợp pháp và ra lệnh cho ông phải chấp hành án một năm tại Trại giam Bangkok.

Tòa cũng khẳng định trách nhiệm không chỉ thuộc về các bác sĩ, mà ông Thaksin cũng cố tình kéo dài thời gian nằm viện trong thời gian thụ án.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Ông Thaksin Shinawatr (76 tuổi) giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đối mặt với hàng loạt tội danh.

Kể từ năm 2008 cho đến khi bị lật đổ, ông Shinawatr bắt đầu cuộc sống lưu vong. Dubai là một trong những nơi mà ông từng lưu lại. Ngày 22/8/2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Tòa án phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó giảm án cho ông xuống còn 1 năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án.

Dù bị kết án, nhưng ông Thaksin chưa bao giờ phải ngồi tù. Ông thụ án trong một phòng hạng sang tại Bệnh viện Cảnh sát tại Bangkok sau khi than phiền về tình trạng tức ngực, huyết áp cao và nồng độ oxy thấp.

Hôm 4/9, ông Thaksin rời Thái Lan với lý do ra nước ngoài chữa bệnh và cam kết trở về nước trước phiên tòa. Hôm 8/9, ông từ Dubai bay đến Singapore và trở về Thái Lan bằng máy bay riêng.

Việc ông Thaksin nằm viện kéo dài nhiều ngày gây ra tranh cãi khi phe đối lập và dư luận cho rằng ông Thaksin được đối xử đặc biệt. Hội đồng Y khoa Thái Lan phải tiến hành điều tra và áp dụng biện pháp kỷ luật đối với một số bác sĩ liên quan.