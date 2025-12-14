Ông Trump doạ áp thuế mới nếu Thái Lan, Campuchia không dừng xung đột

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi vừa sử dụng thuế quan cách đây khoảng 10 phút, ngay trước khi các bạn đến, để giải quyết đợt bùng phát căng thẳng mới giữa Thái Lan và Campuchia. Tôi nói với họ rằng: ‘Nếu các ông tiếp tục xung đột, không chỉ thỏa thuận thương mại giữa chúng ta bị hủy bỏ, mà tôi còn sẽ áp thuế lên đất nước của các ông’”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABACA)

Cuộc phỏng vấn giữa Tổng thống Trump và tờ The Wall Street Journal diễn ra hôm 12/12 (theo giờ Mỹ). Phát biểu của ông Trump được cho là đề cập tới cuộc điện đàm trước đó giữa ông với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Ông Trump khẳng định thuế quan là công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng sẽ là “điều tồi tệ” nếu Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố một số mức thuế do ông áp đặt là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đảm bảo trong trường hợp đó, ông sẽ tìm ra cơ sở pháp lý cho những loại thuế khác. Hiện tại, Tòa án Tối cao Mỹ vẫn đang xem xét vấn đề này.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột, Thái Lan chính thức ban hành lệnh giới nghiêm tại 5 huyện thuộc tỉnh Trat giáp với tỉnh Koh Kong ven biển của Campuchia, không bao gồm các đảo du lịch Koh Chang và Koh Kood. Quân đội Thái Lan trước đó cũng áp đặt lệnh giới nghiêm ở tỉnh Sakeo phía đông và lệnh này vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, ông Trump có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan và Campuchia. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí ngừng bắn trong vòng 24 giờ và quay lại thực hiện thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp diễn.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh Washington mong muốn các bên tuân thủ những nghĩa vụ đã ký kết, nhằm ngăn chặn xung đột leo thang dọc khu vực biên giới giữa hai quốc gia Đông Nam Á.

Trước đó, Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Phnom Penh, đồng thời khẳng định quân đội Thái Lan sẽ tiếp tục hoạt động quân sự tại khu vực biên giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đang đóng vai trò trung gian hòa giải, kêu gọi Thái Lan và Campuchia chấm dứt giao tranh kể từ tối 13/12, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao và giảm căng thẳng trong khu vực.

Thủ tướng Malaysia cho biết thêm, để hỗ trợ giảm căng thẳng và thúc đẩy tính minh bạch, Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), dẫn đầu bởi Tư lệnh lực lượng quốc phòng Malaysia sẽ triển khai và giám sát tình hình trên thực địa. Cùng với đó, chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ nhiệm vụ của Nhóm Quan sát viên ASEAN thông qua giám sát vệ tinh.