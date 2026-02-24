Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới

(VTC News) -

Theo quân đội Thái Lan, lực lượng Campuchia “đã bắn một quả lựu đạn 40mm” gần một đội tuần tra của Thái Lan tại tỉnh biên giới Sisaket vào sáng ngày 24/2, dẫn đến việc Thái Lan bắn trả.

Quân đội Thái Lan cho biết không có binh sĩ nào bị thương.

“Sau vụ việc, lực lượng Thái Lan đã đáp trả bằng cách bắn súng phóng lựu M79 về hướng phát ra tiếng súng, theo đúng quy tắc giao chiến, như một lời cảnh báo và để tự vệ”, tuyên bố cho biết thêm.

Khu vực Pha Mo E-Daeng thuộc tỉnh Sisaket, phía đông bắc Thái Lan, nhìn từ chùa Preah Vihear ở tỉnh Preah Vihear, Campuchia vào ngày 12/2/2026. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn quân đội Winthai Suvaree cho biết trong tuyên bố rằng “hành động của Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, từng chấm dứt ba tuần xung đột biên giới vào cuối tháng 12/2025

Bộ trưởng Thông tin Campuchia cho biết Campuchia đã bác bỏ cáo buộc quân đội nước này nổ súng vào binh sĩ Thái Lan đang tuần tra biên giới.

“Những tuyên bố này hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt và xuyên tạc nghiêm trọng sự thật với ý định cố tình đánh lừa dư luận và gây căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan”, ông Neth Pheaktra nói.

Ông nhắc lại “cam kết kiên định” của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn tháng 12/2025 và thỏa thuận ngừng bắn trước đó từ tháng 10/2025.

“Campuchia vô cùng lo ngại rằng những cáo buộc đơn phương được đưa ra mà không có sự xác minh, tham vấn hoặc chứng cứ thực tế chung có nguy cơ xuyên tạc tình hình thực tế và làm suy yếu lòng tin lẫn nhau”, Bộ trưởng cho biết.

Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia kéo dài hàng thế kỷ giữa hai nước bắt nguồn từ tranh chấp về đường biên giới dài 800km được phân định từ thời thuộc địa Pháp.

Tranh chấp đã bùng phát thành nhiều vòng đụng độ vào năm 2025, khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả binh lính và thường dân, và hơn một triệu người phải di dời vào tháng 7 và tháng 12/2025, theo AFP.