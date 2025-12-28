Mỹ hoan nghênh Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Trong thông cáo, Mỹ kêu gọi Campuchia và Thái Lan ngay lập tức tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và triển khai toàn diện các điều khoản của Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur, coi đây là nền tảng quan trọng nhằm duy trì ổn định và giảm căng thẳng tại khu vực.

Lực lượng chức năng Thái Lan hỗ trợ người dân sơ tán tại khu vực biên giới giáp Campuchia (Nguồn: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với tiến trình đối thoại hòa bình, đồng thời khuyến khích hai bên kiềm chế, tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan và Campuchia, tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ các nỗ lực hòa giải, thúc đẩy tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và bảo đảm hòa bình lâu dài tại khu vực biên giới hai nước.

Washington cho biết, Mỹ sẵn sàng tiếp tục phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ Campuchia và Thái Lan thực thi thỏa thuận, góp phần duy trì ổn định và an ninh tại Đông Nam Á.

Như vậy, sau 3 tuần xung đột căng thẳng tại biên giới, Campuchia và Thái Lan đã chính thức ký Tuyên bố chung về việc ngừng bắn ngay lập tức trong 72 giờ, bắt đầu có hiệu lực từ 12h trưa 27/12.

Lệnh ngừng bắn áp dụng cho tất cả các loại vũ khí tại mọi khu vực biên giới; hai bên sẽ duy trì nguyên trạng lực lượng, không điều động, bổ sung binh sĩ, không tuần tra về phía khu vực đóng quân của nhau, đồng thời không tiến hành tấn công hay hành động khiêu khích.

Đặc biệt, hai bên nhất trí giao cho Ủy ban Biên giới hỗn hợp về phân định biên giới (JBC) nối lại công tác khảo sát và phân giới trong thời gian sớm nhất, nhằm hướng tới hòa bình lâu dài.