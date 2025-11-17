Tên gọi Hoàng Su Phì có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Hoàng Su Phì là xã thuộc tỉnh Tuyên Quang (trước đây là huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Ngoài những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ, núi non trùng điệp, Hoàng Su Phì còn nổi tiếng với những thửa ruộng lúa bậc thang bạt ngàn.

Hoàng Su Phì có nghĩa là gì?

Theo lời kể của người dân tộc La Chí, thuở trời và đất còn gần nhau, con người sống hoà mình với thiên nhiên. Thế nhưng, một trận đại hồng thuỷ bất ngờ xảy ra. Con người, cây cối, muông thú bị vùi xuống 7 tầng đất. Chỉ có một loại cây màu vàng là sống được.

Sau này, khi đời sống được phục hồi, cây này trở thành nơi trú ngụ của loài người và muông thú. Tuy nhiên, có người nổi lòng tham, muốn chiếm làm nhà riêng nên chặt cây vàng đi. Nơi có gốc của cây đó được bà con đặt tên là Tả Sử Choóng (nghĩa là gốc cây to).

Thân và cành của cây vàng đổ xuống tạo nên vùng đất với bạt ngàn thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp. Vùng đất ấy được người dân nơi đây đặt tên là Hoàng Su Phì, có nghĩa là miền đất vỏ cây vàng.

Hoàng Su Phì có nghĩa là miền đất vỏ cây vàng. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Hoàng Su Phì nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn rực rỡ, vắt ngang trời tựa như tấm thảm thổ cẩm khổng lồ. Với khung cảnh kỳ vĩ đó, năm 2012, ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì được công nhận là di sản quốc gia.

Mỗi mùa trong năm, vẻ đẹp của Hoàng Su Phì lại có sự thay đổi rõ rệt, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Mùa xuân, Hoàng Su Phì là bức tranh đầy sức sống với sự hoà trộn của những đồi chè xanh tươi, của trăm hoa khoe sắc. Đến mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang tựa như tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh trong.

Mùa thu, Hoàng Su Phì khoác lên mình màu vàng lộng lẫy của lúa chín. Sự thay đổi sắc thái rõ rệt giữa các mùa biến Hoàng Su Phì trở nên đặc biệt sống động trong khung cảnh thiên nhiên núi rừng kỳ vĩ.

Những địa điểm ngắm lúa chín ở Hoàng Su Phì

Vào mùa lúa chín, Hoàng Su Phì như bừng tỉnh. Những ruộng lúa vàng óng uốn lượn trên triền núi cao, hoà quyện cùng mây trời, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp

Ruộng bậc thang bản Phùng

Bản Phùng cách trung tâm thị trấn Vinh Quang khoảng 30km. Những ruộng bậc thang ở nơi đây nằm cheo leo trên những sườn núi dốc đứng. Cùng với bản Luốc, đây là nơi có những thửa ruộng bậc thang cao nhất Việt Nam.

Bản Phùng. (Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng)

Bắt đầu từ cuối tháng 9, cả bản ngập tràn trong màu sắc vàng ươm của lúa chín. Bình minh có lẽ là thời khắc đẹp nhất tại bản Phùng. Ở thời điểm này, du khách vừa có thể hoà mình vào trong ánh nắng, đón nhận bầu không khí trong lành và ngắm trọn những thửa ruộng bậc thang vàng ươm uốn lượn quanh núi đồi.

Ruộng bậc thang Thông Nguyên

Thông Nguyên là nơi hội tụ dòng chảy của 3 con suối lớn: Phìn Hồ, Nậm Ông và Nậm Khòa. Sự hội tụ của các dòng suối cùng sự bồi đắp phù sa hàng năm tạo nên sự trù phú cho mảnh đất này. Người xưa thường ví Thông Nguyên là “vùng đất mở” của tương lai tươi sáng, là nơi “quần sơn - tụ thủy”.

Ruộng bậc thang ở Thông Nguyên vào mùa lúa chín. (Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng).

Ruộng bậc thang bản Luốc

Bản Luốc có trên 160 ha ruộng bậc thang trải dài, xen lẫn vào khu vực làng bản, diện tích rộng nhất so với các địa điểm còn lại của Hoàng Su Phì.

Ở Bản Luốc đâu đâu cũng có ruộng bậc thang theo hình lượn sóng và cánh cung. Những thửa ruộng bậc thang ở bản Luốc được đánh giá là đẹp, đồng đều, chia làm nhiều tầng, kéo dài từ khu vực bờ suối lên đến đỉnh núi.

Những ngôi nhà sàn thấp thoáng trên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp ở Hoàng Su Phì.

Ruộng bậc thang Hồ Thầu

Hồ Thầu theo tiếng địa phương có nghĩa là đầu nguồn vì nơi đây là điểm bắt nguồn cho những nhánh suối nhỏ của thượng nguồn sông Chảy và sông Bạc. Dù không nổi tiếng như bản Phùng, bản Luốc hay Thông Nguyên nhưng Hồ Thầu vẫn có một vẻ đẹp dung dị và gần gũi khiến cho du khách đắm say.

Ruộng bậc thang ở Hồ Thầu của người dân tộc Dao đỏ. Người dân ở đây có có lệ, cứ mỗi khoảng ruộng chừa ra một khoảng rừng nhỏ vây quanh để giữ đất khỏi bị sạt lở.