Tên gọi đèo Pha Đin có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Pha Đin là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, cùng với Mã Pì Lèng, Khau Phạ và Ô Quy Hồ. Tuy hiểm trở nhưng sự hùng vĩ và tráng lệ của Pha Đin luôn khiến những người ưa mạo hiểm say mê.

Pha Đin nghĩa là gì?

Hiện nay, vẫn có nhiều cách giải thích khác nhau về ý nghĩa của tên gọi đèo Pha Đin. Có ý kiến cho rằng, tên gọi Pha Đin xuất phát từ tiếng dân tộc Thái đen, gốc là “Phạ Đin”. “Phạ” nghĩa là trời, “Đin” là đất, hàm ý con đèo trập trùng mây trắng là nơi tiếp giáp, giao thoa giữa trời và đất. Người Thái sinh sống quanh chân đèo vẫn thường hay gọi “Phạ ơi” (trời ơi).

Tuy nhiên, cũng có nhà nghiên cứu giải thích rằng tên “Pha Đin” là gốc từ tiếng Hán. “Pha” là chỉ một vách núi cao, dựng đứng…

Đèo Pha Đin. (Ảnh: TTXVN)

Trên tờ Petrotimes, học giả An Chi nêu quan điểm: Quả thật tiếng Hán có một từ đọc theo âm Hán Việt là “pha”, có nghĩa là sườn đồi, sườn núi, chỗ đất nghiêng dốc; lại có một chữ “pha” có nghĩa là sườn núi đá. Suy đến cùng, đây là hai chữ cùng gốc (đồng nguyên tự) nhưng cả hai chữ này đều tuyệt đối không có liên quan gì về mặt từ nguyên với từ “pha” trong địa danh “Pha Đin”. Ở vùng Tây Bắc, nếu là địa danh Hán Việt thì do người Kinh (Việt) đặt ra, còn “Pha Đin” thì lại là một địa danh bằng tiếng Thái.

Học giả An Chi cho hay, người Thái có thói quen ngôn ngữ là dùng từ “pha” đứng liền trước tên riêng để gọi những vách núi cheo leo như: Pha Lỉ, Pha Tổ, Pha Đăm, Pha Đeng, Pha Hà, Pha Luông...

Nhưng nếu ở đây “Pha” là vách núi thì “Đin” là gì? “Đin” là “đất”. “Đin danh” là đất sét; “đin đăm” là đất đen; “đin há” là đất bồi; “đin hựa” là đất hoang; “đin xãi” là đất cát... Vậy “Pha Đin” là “vách núi đất”.

Pha Đin là vách núi của vùng núi đất đỏ, dễ xảy ra sụt, lở vào mùa mưa, chứ không phải rắn chắc như của các núi khác trong vùng, là những núi đá vôi. Đây là đặc trưng địa chất của vùng đèo Pha Đin. Chung quanh nó toàn vách đá; một mình nó là “vách đất”.

Nhiều người ví, đèo Pha Đin chạy dài như sợi dây thừng nối những quả núi và sườn đồi lại với nhau. (Ảnh:VS).

Đèo Pha Đin có gì đẹp?

Đèo Pha Đin nằm cách thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên khoảng 100km. Nằm trên độ cao 1.000m so với mực nước biển, du khách tới đây sẽ được thỏa thích ngắm nhìn các cung đường uốn lượn quanh co trước tầm mắt, có những khúc cua gấp và vực sâu núi cao nguy hiểm, tuy nhiên cũng có nhiều khung cảnh đẹp và thơ mộng.

Nhiều người ví, đèo Pha Đin với chiều dài khoảng 32m chạy dài như sợi dây thừng nối những quả núi và sườn đồi lại với nhau, nằm lơ lửng giữa đất trời xung quanh.

Mùa xuân ở đèo Pha Đin. (Ảnh: kinhtemoitruong).

Vào mùa hè, thời tiết ở đèo Pha Đin khá mát mẻ, dễ chịu với những dải sương còn vương sau đêm dài. Tới mùa đông, nhiệt độ xuống thấp đủ khiến mọi người cảm nhận được cái cảm giác tê buốt đặc trưng trên vùng núi cao. Nhìn từ trên cao xuống những đám sương mờ giăng trông như một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hóa. Dưới thung lũng xa xa là những bản làng bình yên, thấp thoáng mái nhà sàn và những nương lúa, nương ngô xanh mướt một màu.

Mùa xuân đến, lúc những loài hoa rừng Tây Bắc đua nhau khoe sắc thắm, màu trắng của hoa mơ hoa mận, màu hồng đỏ của hoa đào và màu hồng phai của hoa ban như vẽ nên một bức tranh thơ mộng khắp các triền núi.