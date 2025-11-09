Tên gọi Đà Lạt có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Có giả thuyết cho rằng, Đà Lạt vốn được đọc trại từ âm Hán Việt “Đa Lạc” với “Đa” nghĩa là “nhiều” và “Lạc” là “vui vẻ, sung sướng”.

Còn có ý kiến cho rằng, Đà Lạt được hình thành bằng cách ghép những chữ cái đầu của cụm từ tiếng Latin "Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem" nghĩa là "cho người này niềm vui, cho người khác sự mát lành".

Vẻ đẹp lãng mạn của Đà Lạt. (Ảnh: Báo Lao động)

Giả thuyết được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình hơn cả là tên gọi Đà Lạt bắt nguồn từ Đạ Lạch. Trong đó, Lạch (Lạt) là tên một bộ tộc ít người trên vùng cao nguyên Lâm Viên, còn Đạ (hay Dak) có nghĩa là "nước", theo ngôn ngữ của người Thượng. Như vậy Đạ Lạch có nghĩa là nước của người Lạch hay suối của người Lạch.

Trên trang web của Bảo tàng Lâm Đồng có giải thích về tên gọi của thành phố Đà Lạt như sau: Theo một số tài liệu của người Pháp ghi lại, tên gọi Đà Lạt được xác định xuất phát từ việc đọc trại âm của hai chữ Đạ Lạch (dòng suối của người Lạch).

Trong một bài báo năm 1944, từ câu trả lời phỏng vấn của kỹ sư Cunhac, người có mặt trong các phái đoàn đầu tiên khảo sát cao nguyên Langbian từ năm 1897 tới 1899 và cũng là Công sứ của tỉnh Đồng Nai Thượng về sau, ông đã cho biết: 'Cho mãi tới những năm sau này, khung cảnh ban sơ vẫn không có gì thay đổi. Ở tại chỗ hồ nước trước đó, con suối nhỏ của bộ lạc người Lat đã chảy qua và người ta đã gọi suối này là Đà-Lạt".

Ngoài ra, Stanley Karnow, một sử gia của Mỹ, trong bài Return to Dalat từng khẳng định rằng: "Một quan chức không rõ tên đã đặt tên vùng đất này là Đà Lạt, có nghĩa là “con suối của dân tộc Lat".

Hình ảnh người Lạch tại cao nguyên Langbian cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. (Ảnh: Bảo tàng Lâm Đồng)

Nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt mang khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Thời tiết ở Đà Lạt có thể được chia thành hai mùa chính: Mùa mưa (từ tháng 4 đến hết tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau).

Vào mùa mưa, Đà Lạt chìm trong không khí lạnh ẩm và những cơn mưa thường xuyên. Còn vào mùa khô, ban ngày, ánh nắng dịu nhẹ cùng không khí mát mẻ sẽ bao phủ Đà Lạt. Về đêm, nhiệt độ có xu hướng giảm, mang đến một không gian se lạnh đặc trưng của đồng bằng cao nguyên.

Ngoài ra, thời tiết Đà Lạt còn nổi tiếng với hiện tượng sương mù. Những tháng từ tháng 2 đến tháng 5 và tháng 9, tháng 10 là thời gian sương mù xuất hiện nhiều nhất. Bầu không khí ẩm ướt và mờ mịt của sương mù tạo ra một cảm giác bí ẩn và lãng mạn, khiến nhiều khách du lịch đến với thành phố này.

Du lịch Đà Lạt mùa nào đẹp nhất?

Mùa nào Đà Lạt cũng có một nét đẹp rất riêng, vì thế tùy theo sở thích và mục đích đến là gì để bạn có thể lựa chọn thời điểm và lên lịch trình cho phù hợp nhé.

Từ tháng 1 - 4, không chỉ Đà Lạt mà mọi nơi đều mang những âm hưởng của sắc xuân. Đây được xem là thời điểm vàng để du lịch Đà Lạt. Lúc này thời tiết Đà Lạt dễ chịu, nhiệt độ khoảng 24-26 độ, nắng dịu nhẹ và không có mưa rào. Nhiệt độ vào chiều tối và sáng sớm khá lạnh khoảng 14 -16 độ.

Thành phố trở nên xinh đẹp với những sắc hồng của hoa mai anh đào hòa với sắc tím của hoa phượng tím. Đến Đà Lạt vào thời gian này, du khách có thể ngắm được vẻ đẹp lãng mạn của hai loại hoa này.

Tháng 5 - 9 là mùa hè đồng thời là dịp cao điểm của du lịch khi du khách khắp nơi đi trốn nóng. Tuy nhiên, đây chính là mùa mưa ở Đà Lạt khiến mọi người đi lại luôn phải mang theo áo mưa hoặc ô. Tuy vậy, Đà Lạt vẫn hút hồn du khách bởi những cánh đồng hoa hướng dương, cẩm tú cầu, lavender nở rộ. Đặc biệt, vào tháng 9, hoa dã quỳ bắt đầu vàng rực từng triền núi.

Tháng 10-12 Đà Lạt vào mùa khô và lạnh, đây cũng là lúc thành phố lãng mạn nhất bởi sương mù luôn vây quanh. Du khách sẽ có cơ hội ngắm hoa dã quỳ nở rực vàng, những đồi cỏ hồng lung linh trong sương sớm hoặc cảnh tượng mây phủ kín núi đồi ở ngoại ô.